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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تخطط للدخول في إنتاج معالجات Apple M2 بإبرام صفقة مع آبل

سامسونج تخطط للدخول
سامسونج تخطط للدخول في إنتاج معالجات Apple M2

كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تريد الدخول في عمليات تصنيع المعالجات القادمة الخاصة بشركة آبل الأمريكية، من خلال إبرام صفقة مع آبل لضمان الاستفادة من توريد أكبر قدر ممكن لآبل من الرقائق وأشباه الموصلات.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة سامسونج تمتلك كما هائلا من أشباه الموصلات وتنتج ركائز FC-BGA الضرورية للرقائق الحديثة عالية الكثافة واللازمة لإنتاج معالجات آبل القادمة Apple M2 .

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وتعمل شركة سامسونج على استثمار حوالي مليار دولار في بناء منشأة إنتاج FC-BGA للرقائق وأشباه الموصلات في فيتنام لاستخدامها لاحقا في تصنيع الهواتف الذكية والمنتجات الإلكترونية الأخرى، كما تقوم بتوريد الباقي لشركات مثل آبل وغيرها من شركات الهواتف الذكية والمنتجات الأخرى.  

 

وقامت شركة آبل في عام 2020 بتقديم أول معالجات من نوع Apple M1 والتخلي عن معالجات شركة إنتل لتصنيع المنتجات الخاصة بها من أجهزة آيباد وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر الأخرى، حيث تعتزم الشركة إطلاق الجيل الجديد من معالجات Apple M2 خلال الأشهر القادمة.

 

وتعتوم شركة آبل الإعلان عن عدد من  أجهزة اللاب توب الجديدة التى ستعمل بمعالجات  Apple M2، كما من المحتمل أن تقدم الشركة أجهزة جديدة بنسخ محسنة مثل Apple M2 Pro وApple M2 Max و Apple M2 Ultra ، كما قد تكون الترقيات تدريجية لمزيد من الأداء وأن تصل مع تشكيلة 2023 من أجهزة Mac و MacBooks.
 

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