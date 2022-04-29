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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لتنزيل النسخة التجريبية الجديدة من أندرويد 13

تحديث الإصدار التجريبي
تحديث الإصدار التجريبي من أندرويد 13

أطلقت جوجل Google أول إصدار تجريبي من من أندرويد Android 13 الذي يعد متاحًا للاختبار حاليًا، وتتميز هذه النسخة التجريبية بأنها سهلة وبسيطة في تنزيلها وبدء عمل الهاتف بها وستقوم جوجل بإعطاء تفاصيل أكثر عن نظام التشغيل أندرويد 13 في حدثها الضخم هذا العام I/O الذي سيتم عقده الشهر القادم.

وبحسب ما نشره موقع howtogeek، يعد هذا الإصدار هي النسخة الأولى من 4 إصدارات تجريبية أخرى مخططة قبل إطلاق الإصدار النهائي في أواخر هذا العام، وتتاح النسخة التجريبية من أندرويد 13 متاح على هواتف جوجل بيكسل المدعومة التي تتضمن هاتف Pixel 4 وPixel 4 XL و Pixel 4a و Pixel 4a (5G) و Pixel 5 و Pixel 5a وPixel 6 وPixel 6 Pro

كيفية الحصول على النسخة التجريبية من أندرويد 13

١- توجه إلى الموقع الإلكتروني لـAndroid Beta ، ( تأكد من تسجيل الدخول باستخدام نفس حساب جوجل الذي تستخدمه على هاتف جوجل بيكسل).

٢-قم بالتأكد من المعلومات الموجودة على موقع الويب ومراجعتها جيدا، ثم انتقل لأسفل حتى تجد "أجهزتك المؤهلة" Your Eligible devices، (هنا ستجد الهواتف المؤهلة للحصول علي أندرويد 13).

٣- اختر "Android 13 Beta Program" ثم "مراجعة البنود" Review terms

٤- اقرأ الشروط بعناية ثم ووافق عليها من زر "تأكيد وتسجيل"  Confirm and enroll

٥- سيظهر تحديث الإصدار التجريبي من  أندرويد 13 ، ويمكنك التأكد من تحميله على هاتفك من خلال الانتقال إلى الإعدادات Settings> النظام System> تحديث النظام System update،  
وعندما يصل إليك  انقر على "تنزيل وتثبيت" Download and install.

أندرويد أندرويد 13 جوجل Android 13 هواتف جوجل هواتف جوجل بيكسل

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