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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تعلن رسميا عن Mate Xs 2.. أغلى الهواتف القابلة للطي لعام 2022

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2

أزاحت شركة هواوي Huawei، الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2، والذي يتوقع أن يصبح منافسا قويا لهواتف سامسونج القابلة للطي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف هواوي القابل للطي الجديد Mate Xs 2، بشاشة من نوع OLED، عند فتحها كجهاز لوحي تصبح بقياس 7.8 بوصة، وبدقة 2480 × 2200 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وعند طيها حول الجزء الخلفي، تتقلص الشاشة المرنة القابلة للطي إلى لوحة بقياس 6.5 بوصة، قابلة للإدارة بدقة تبلغ 2480 × 1176 بكسل.

 

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سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2

وتحتوي شاشة هاتف هواوي الجديد Mate Xs 2، على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل، مثبتة في الزاوية اليمنى العليا، كما يأتي الجهاز بهيكل ضخم قابل للطي يبلغ وزنه 255 جراما، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بهاتف Mate Xs الذي بلغ وزنه حوالي 300 جرام.

سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2

وكما يجلب هاتف Mate Xs 2 آلية مفصلية دوارة مزدوجة مُحسّنة لتحسين المتانة على المدى الطويل ولا يترك أي تجاعيد مرئية على الشاشة المغطاة بالبوليمر عند طيها، وبفضل الهيكل الجديد المكون من أربع طبقات، يدعم الهاتف الجديد القابل للطي العمل مع القلم الذكي التابع لشركة هواوي  M-Pen 2s، من أجل تدوين الملاحظات أو رسومات الشعار المبتكرة على هاتفك عند استخدامه كجهاز اللوحي.

سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2

وعلى غرار هاتفي Mate X و Mate Xs، زودت هواوي هاتفها القابل للطي الجديد، بإعداد كاميرا ثلاثي العدسات، حيث يضم هاتف Mate Xs 2، كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 13 ميجابكسل ووحدة تقريب بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x و 30x رقمي و OIS.

ويتم تشغيل هاتف هواوي الجديد Mate Xs 2، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888 4G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة.

ويتميز هاتف Mate Xs 2 ببطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 66 وات ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 2 من هواوي ولا يدعم خدمات جوجل.

سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد القابل للطي Huawei Mate Xs 2

ويأتي هاتف Huawei Mate Xs 2 بـ 3 ألوان هي: الأبيض والأسود والأرجواني، مقابل سعر يبدأ 1512 دولار (أي ما يعادل 28000 ألف جنيه مصري)، للنسخة 8 + 256 جيجابايت، ويصل إلى 1966 دولار (أي ما يزيد عن 36000 جنيه مصري)، لطراز 12 + 512 جيجابايت، من المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية في الصين يوم 6 مايو المقبل.

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