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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش التصوير.. سعر ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 SE

هاتف Huawei nova
هاتف Huawei nova 9 SE

كشفت شركة هواوي Huawei، عن إصدار جديد من تشكيلة Nova الشهيرة، حيث ينطلق هاتف Nova 9 SE قدارات تصويرية هي الأولى من نوعها تقدمها الشركة الصينية لهاتف متوسط الفئة.

سعر ومواصفات هاتف هواوي Nova 9 SE


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Nova 9 SE، بتصميم أنيق وعصري يزن 191 جرام، يحاكي طراز "نوفا 9" مع خلفية منحنية تتضمن دائرتان لإعدادات الكاميرا الرئيسية والتي تضم مستشعر بدقة 108 ميجابكسل.

 

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إعدادات كاميرا مميزة

زودت هواوي Nova 9 SE، بـ كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل،وهو أول هواتف الشركة يحصل على كاميرا بهذه الدقة، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.


وتتميز إعدادات كاميرا هواوي Nova 9 SE، بدعم خاصية الوضع الليلي الفائق Super Night Mode مما يجعل الصور أكثر وضوحا وإشراقا مع إمكانية التقاط عدة تعريضات وتدمجها في واحدة.

Huawei nova 9 SE
هواوي Nova 9 SE

شاشة عالية الدقة

يتميز هاتف Huawei Nova 9 SE، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.78 بوصة، وبجودة عرض FullHD، وبدقة 1080 × 2388 بكسل، يأتي الجزء الأمامي والخلفي من الهاتف مغطى بطبقة حماية من الزجاج.
 

أداء قوى

يضم هاتف هواوي Nova 9 SE، مواصفات عالمية وأداء قوى بالنسبة لهاتف متوسط الفئة، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، يدعم شبكات الجيل الرابع 4G، وكما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12، بدون خدمات جوجل مع متجر Huawei AppGallery.

 

تقنية شحن سريع

يتم شحن هاتف هواوي Nova 9 SE، بواسطة تقنية شحن سريع بقدرة 66 وات، يقوم بشحن بطارية بقوة 4000 مللي أمبير، عبر منفذ USB-C، ويتمتع الهاتف بميزات مناسبة لتوفير الطاقة.


سعر مناسب

يتوفر هاتف Huawei nova 9 SE، للحجز المسبق على موقع هواوي الرسمي بماليزيا في 3 ألوان مميزة هي: الأزرق، والأسود، والأبيض، مقابل سعر حوالي 300 يورو (أي ما يعادل 5000 جنيه مصري).

هاتف Huawei nova 9 SE
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