هواوي تعلن رسميا عن لابتوب جديد ضمن فئة "الألترابوك".. سعر Matebook X Pro 2022

أعلنت شركة هواوي، عن مجموعة من الأجهزة الذكية الجديدة ضمن المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في برشلونة MWC 2022، حيث كشفت عن جهازي كمبيوتر محمول جديدين يعملان بنظام ويندوز 11، تنطلق أجهزة الكمبيوتر المحمولة تحت اسم Matebook X Pro 2022 و Matebook E.

سعر ومواصفات حاسب هواوي Matebook X Pro 2022

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني المتخصص، يأتي الحاسب المحمول MateBook X Pro 2022 ضمن فئة الألترابوك من هواوي، ويمتاز بشاشة تعمل باللمس، مميزة بقياس 14.2 بوصة، وبدقة عرض بدقة 3120 × 2080 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وتقول هواوي أن هذه هي أفضل شاشة تم وضعها في جهاز كمبيوتر محمول على الإطلاق، ويمكن لشاشة Matebook X Pro 2022، إخراج 500 شمعة سطوع في المتر المربع، وتغطي تقنية التدرج اللوني P3 شاشة الجهاز بأكمله، ويبلغ سمك الإطار العلوي 6 ملميتر ويضم كاميرا ويب مدمجة عالية الدقة.

ويتميز الكمبيوتر الدفتري بهيكل معدني، يبلغ وزنه 1.38 كيلو جرام، ويبلغ سمكه 15.5 ملميتر، وجهزته هواوي بإعداد مكون من ستة مكبرات صوت، ويحزم الكمبيوتر المحمول MateBook X Pro 2022، بطارية بقوة 90 وات يتم شحنها عبر منفذ GaN USB-C.

ويعمل جهاز هواوي MateBook X Pro 2022، بالجيل الحادي عشر من معالجات إنتل من نوع Rocket Lake، جنبًا إلى جنب مع وحدة معالجة الرسومات المدمجة Intel Iris Xe، ويمتاز الحاسوب المحمول بـ 4 منافذ USB-C، ومنفذ سماعة الرأس بقياس USB 3.2.

سعر ومواصفات حاسب Matebook X Pro 2022

وحصل كمبيوتر هواوي MateBook X Pro 2022، على ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 16 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع M2 SSD، ويتضمن الجهاز نظام تبريد مكون من ثلاثة منافذ هواء ومراوح مزدوجة ووحدة تبديد حرارة VC.

ويأتي الكمبيوتر المحمول MateBook X Pro 2022، مزودًا بشاحن 90 وات GaN USB-C ويزن 180 جراما، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 11 مثبتا مسبقا، ويتوفر مقابل سعر 1899 يورو (أي ما يعادل 23 ألف و400 جنيه مصري).