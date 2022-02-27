عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تعلن رسميا عن لابتوب جديد ضمن فئة "الألترابوك".. سعر Matebook X Pro 2022

صدى البلد

أعلنت شركة هواوي، عن مجموعة من الأجهزة الذكية الجديدة ضمن المؤتمر العالمي للهواتف النقالة في برشلونة MWC 2022، حيث كشفت عن جهازي كمبيوتر محمول جديدين يعملان بنظام ويندوز 11، تنطلق أجهزة الكمبيوتر المحمولة تحت اسم Matebook X Pro 2022 و Matebook E.

سعر ومواصفات حاسب هواوي Matebook X Pro 2022

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني المتخصص، يأتي الحاسب المحمول MateBook X Pro 2022 ضمن فئة الألترابوك من هواوي، ويمتاز بشاشة تعمل باللمس، مميزة بقياس 14.2 بوصة، وبدقة عرض بدقة 3120 × 2080 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

 

قاتل هاتف سامسونج.. سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Mate X2 القابل للطي

النظرة الأولى على تصميم هاتف هواوي المنتظر Huawei Mate 50.. صور

 

وتقول هواوي أن هذه هي أفضل شاشة تم وضعها في جهاز كمبيوتر محمول على الإطلاق، ويمكن لشاشة Matebook X Pro 2022، إخراج 500 شمعة سطوع في المتر المربع، وتغطي تقنية التدرج اللوني P3 شاشة الجهاز بأكمله، ويبلغ سمك الإطار العلوي 6 ملميتر ويضم كاميرا ويب مدمجة عالية الدقة.

ويتميز الكمبيوتر الدفتري بهيكل معدني، يبلغ وزنه 1.38 كيلو جرام، ويبلغ سمكه 15.5 ملميتر، وجهزته هواوي بإعداد مكون من ستة مكبرات صوت، ويحزم الكمبيوتر المحمول MateBook X Pro 2022، بطارية بقوة 90 وات يتم شحنها عبر منفذ GaN USB-C.

ويعمل جهاز هواوي MateBook X Pro 2022، بالجيل الحادي عشر من معالجات إنتل من نوع Rocket Lake، جنبًا إلى جنب مع وحدة معالجة الرسومات المدمجة Intel Iris Xe، ويمتاز الحاسوب المحمول بـ 4 منافذ USB-C، ومنفذ سماعة الرأس بقياس USB 3.2.

Matebook X Diseno
سعر ومواصفات حاسب Matebook X Pro 2022

وحصل كمبيوتر هواوي MateBook X Pro 2022، على ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع  LPDDR4x بسعة 16 جيجابايت، وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع M2 SSD، ويتضمن الجهاز نظام تبريد مكون من ثلاثة منافذ هواء ومراوح مزدوجة  ووحدة تبديد حرارة VC.

ويأتي الكمبيوتر المحمول MateBook X Pro 2022، مزودًا بشاحن 90 وات GaN USB-C ويزن 180 جراما، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 11 مثبتا مسبقا، ويتوفر مقابل سعر 1899 يورو (أي ما يعادل 23 ألف و400 جنيه مصري).

[EMBARGO 27.02 - 15:00 CET] Matebook X Pro 2022 is Huawei’s flagship ultraportable, Matebook E is a 2-in-1 Windows 11 laptop
سعر ومواصفات حاسب Matebook X Pro 2022
هواوي MWC 2022 كمبيوتر محمول MateBook X Pro 2022 أجهزة الكمبيوتر الألترابوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

الرئيس السيسي يتابع موقف المخزون الإستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة

الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

سفارتنا بكييف: أوكرانيا سمحت للمصريين بمغادرة نقاط الحدود مع الدول المجاورة

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

عاجل.. إصابة مصري في أوكرانيا بسبب القصف الجوي الروسي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

موضوعات متعلقة

فيفو تغزو سوق الهواتف القابلة للطي بـ هاتف NEX X Fold

شاومي تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد.. أبرز ممميزات Poco M4 Pro

أبرز الهواتف والتقنيات المتوقع الإعلان عنها خلال مؤتمر MWC 2022

خطوات حذف حساب الجيميل نهائيا وبدون برامج.. اعرفها

إلغاء الإعجاب بصفحة فيسبوك بطريقة سهلة

روسيا آخرها.. 5 دول حجبت مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مختلفة

ترشيحاتنا

لم يتمكنوا من إخماده..لحظة اندلاع حريق بمستودع نفط بالقرب من قاعدة فاسيلكيف الجوية|شاهد

جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا.. صور

الأهلي والزمالك في موقف صعب.. جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا

مدبولي: الرئيس وجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية

بالقوة الضاربة.. تعرف على تشكيل بيراميدز لمواجهة الصفاقسي في الكونفدرالية

الحكومة: متابعة الأزمة الروسية الأوكرانية وما ينتج عنها من ارتفاع أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة.. طالبة في الصعيد تبتكر علاجًا لسرطان الثدي|فيديو

فيديو

وداعًا نجمة التسعينيات.. تعرف على سبب وفاة جالا فهمي |فيديوجراف

عملت مشاكل كتير وكنت عايز أطلع ضابط شرطة.. تصريحات الفنان أحمد زاهر

تدمير 14 طائرة و102 دبابة.. أوكرانيا تعلن حصيلة صدّها للغزو الروسي

سمير صبري أحدثهم.. فنانون دعمهم الرئيس السيسي في أزماتهم الصحية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ