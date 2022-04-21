الكشف عن مواصفات هاتف هواوي Huawei nova Y70

كشفت شركة “هواوي” Huawei الصينية، بشكل غير رسمي عن مواصفات هاتفها الجديد، القادم ضمن سلسلة الفئة المتوسطة الشهيرة “نوفا”، والذي سينطلق تحت اسم بمواصفات رائعة Huawei nova Y70 Plus.

ووفقا لما نشره موقع Gsmarena، أعلنت شركة هواوي أنها ستطلق هاتفها الجديد Huawei nova Y70، مع مواصفات جيدة وتصميم رائع قريبا، والذي سيأتي كعضو جديد ضمن عائلة Nova التي سبقت وقدمت نجاحًا كبيرًا حول العالم.

مواصفات هاتف هواوي Huawei nova Y70 Plus



أكدت شركة هواوي أن هاتف Huawei nova Y70 Plus سيأتي بشاشة مقاس 6.75 بوصة، مع وجود نوتش في الشاشة وكاميرا سيلفي بدقة ٨ ميجابكسل وفتحة عدسة 2.0 بوصة، بينما يأتي ظهر الهاتف ب ٣ كاميرات خلفية، وتبلغ دقة الكاميرا الأساسية ٤٨ ميجابكسل بفتحة عدسة 1.8 بوصة، وكاميرا ultrawide بدقة ٥ ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة ٢ ميجابكسل.

هاتف Huawei nova Y70 Plus



وتقدر مساحة تخزين هاتف Huawei nova Y70 Plus الداخلية بسعة ٦٤ جيجابايت أو ١٢٨ جيجابايت قابلة للتوسيع، وبطارية قوية جدا بقدرة ٦٠٠٠ مللي أمبير في الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات.

هاتف Huawei nova Y70 Plus



ويعمل الهاتف بواجهة EMUI 12 ، وسيتوفر بـ3 ألوان هي الأزرق، والأبيض ، والأسود.



ولم تصدر هواوي أي تصريحات رسمية حتى الآن، عن تاريخ إطلاق الهاتف، أو السعر الفعلي الذي سينطلق به إلى الأسواق.