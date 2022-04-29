بالخطوات.. تعرف على طريقة استخراج شهادة التخرج لآداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة لبرامج الليسانس الساعات المعتمده ، شروطا مهمة لطلاب المستوى الرابع من أجل استخراج شهادة التخرج أهمها:

‏1.‏ صورة شخصية‎ (6x4) ‎خلفية بيضاء بدون اطار يكتب على ظهر الصورة الهوية الشخصية (صورة وجه وظهر) بوضوح.

‏2.‏ يتم ملء الاستمارة المرفقة يدويا ووضعها في ملف مع الصورة الشخصية و صورة بطاقة الهوية الشخصية.

‏3.‏ الطلاب الذكور عليهم تسليم شهادة إتمام دورة التربية العسكرية مع العلم بأن هذه الدورة شرط للحصول على التخرج.

رابط تحميل الاستمارة:

‏ https://drive.google.com/file/d/17-5kdoUepLa6ijtkIhCUA4VE2_dIQ7Gm/view

وفى نفس السياق ، وزع طلاب أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، ضمن قوافل الخير التي أطلقتها الجامعة خلال شهر رمضان الكريم، 1600 كرتونة مواد غذائية على أسر قريتي العزيزية ومنشية دهشور التابعتين لمركز البدرشين في الجيزة احتفالًا بليلة القدر وبمشاركة المنسق العام للأسرة الدكتور عمرو مصطفي في القافلة.



وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن قافلة الخير بقريتي العزيزية ومنشية دهشور تعد القافلة الثانية خلال هذا الأسبوع بعد نجاح القافلة الأولى في قرية المنوات والتي استفاد منها حوالي 450 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.