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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدا..آخر موعد للتقديم لمسابقة المنتدى العربي الإفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن بدء التقدم لمسابقة  المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال.

ويستعرض موقع صدي البلد فئات الجائزة والمكونة من ٥فئات متنوعة وهي كالاتي:

١ جائزة التميز لأفضل امرأة عربية إفريقية  2022.

٢ جائزة أفضل مبادرة مهتمة بقضايا المرأة وريادة الأعمال .

٣ جائزة أفضل مؤسسة مهتمة بقضايا المرأة وريادة الأعمال.

٤ جائزة أفضل شخصية مجتمعية مهتمة بقضايا المرأة وريادة الأعمال 2022.

٥ جائزة أفضل باحث وافضل دراسة 2022 .

وكشفت  جامعة  عين شمس عن  آخر موعد للترشح وتقديم الأوراق 30/4/2022 والتي ينظمها المنتدي العربي الأفريقي للتدريب والتنمية على هامش " المؤتمر الدولي للمرأه العربية وريادة الأعمال"

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كان  وقد كرمت  الدكتورة ريم الكباريتى مدير  روابط خريجين بجامعة عين شمس فريقي النمور والصقور  على هامش المباراة التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الختامي للدورة الرمضانية لكرة القدم المقامة بملاعب كلية التجارة، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد قامت الدكتورة ريم الكباريتى بمنحهم شهادات تقدير ، وأكدت  دعم جامعة عين شمس لرابطة الخريجين والتى تعد أول وأكبر رابطة رسمية للخريجين منذ نشأتها عام ١٩٥٠وهي  تهدف  لمد جسور التواصل بين الجامعة وخريجيها وفتح قنوات الاتصال بين الخريج و المجتمع و تعزيز التبادل المعرفي و المهني بين الجامعة والخريج والمجتمع .

كذلك توجهت أ.د. ريم الكباريتي بالشكر للحضور والقائمين على البطولة .

وكانت رابطة خريجي جامعة عين شمس قد نظمت مباراة كرة قدم بين فريقي الصقور والنمور تحت إشراف أ.د. ريم الكباريتي مدير  روابط الخريجين الخرجين بالجامعة والتى أوضحت خلال التكريم أن هذه المباراة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الرابطه للأنشطة الترفيهية والرياضية  لما لها من دور هام في الحفاظ على الصحة، كما أن هذه الأنشطة تتيح التواصل والتقارب بين الخريجين والجامعة.

جامعة عين شمس بدء التقدم لمسابقة المنتدى العربي الأفريقي المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال ريادة الاعمال اخبار التعليم Jobs Education

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