حير الاطباء .. رجل قلبه في حجم قفصه الصدري

حير رجل في العقد الخامس من عمره الاطباء بعدما اصيب بحالة نادجرة و غريبة و لا تتكرر إلا في أضيق الحدود، حيث أشارت الأشعة الناتجة عن الفحوصات التي قام الرجل بها فور شعوره بضيق شديد في التنفس بأنه يعاني من حالة نادرة و مرض أصاب قلبه نتج عنه شعوره بالألم الشديد .

و بحسب ما ورد في صحيفة " إندبنتدنت"، فإن رجل بالغ من العمر 50 عاما، أثار حيرة الأطباء، بعد ان ذهب إلى المستشفى و كان يشتكي من إحساسه بالألم في الصدر و ضيق التنفس .

روى الأطباء عقب فحص الأشعة و الفحوصات الفورية التي قاموا بها بالإضافة إلى أشعة على الصدر ظهر ان الرجل مصاب بتضخم في القلب حيث تضخم لدرجة انه ملأ القفص الصدري للرجل .

أشار الأطباء إلى ان الأعراض التي أصيب بها ذلك الرجل طبيعية للغاية مقرانة بالأشعة التي كانت بين أيديهم، فكان قلبه يملؤ قفصه الصدري في ظاهرة نادرة للغاية و لا تتكرر كثيرا .

جدير بالذكر أن، الرجل لم بفصح عن اسمه و لكن أوضح الأاطباء أنهم تعاملوا مع الأمر من خلال الأدوية الكميائية، و أشاروا إلى أن ذلك العيب يولد به الاطفال و يمكن التعامل معه في سن صغير و لكن مع تقدم العمر يصبح الأمر صعبا .

و ذكرت الصحيفة أنه على الرغم من الامر المعقد الذي كان يمر به ذلك الرجل، إلا أن متابعة الأطباء كانت مثمرة و سيطروا على تضخم حجم القلب و أصبح بصحة جيدة .

