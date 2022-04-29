عقب فوز الزمالك بدوري سوبر محترفين اليد.. هاشتاج "ملوك الصالات" يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ملوك الصالات”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب فوز نادي الزمالك على الأهلي بدوري سوبر محترفين اليد.

وتصدر هاشتاج “ملوك الصالات” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا على فوز الزمالك بدوري سوبر محترفين اليد، كالاتي:

لا جديد يذكر و لا قديم يعاد

وسع يالا البابا جه

ملك اللعبة 🏹🤍💥💪🇦🇹👑@AhmedElahmar@ZSCOfficial#ملوك_الصالات pic.twitter.com/jVvtc4lBO9 — Shehab abo zeed 🇦🇹🏹‏ (@ShehabAboZeed) April 28, 2022

توج الزمالك بلقب دوري سوبر محترفين اليد رجال وذلك بعد التغلب على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-25 في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



وشهدت المباراة تقارب في المستوى بين الفريقان حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض 15-13 ولكن استطاع الفارس الأبيض حسم المباراة واللقب لصالحه بنتيجة 28-25 ليستمر في سلسلة الفوز على النادي الأهلي.

وانطلقت الدورة النهائية لتحديد بطل سوبر دوري محترفين اليد يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة فرق الزمالك والأهلي وسبورتنج وهليوبوليس ،وأقيمت المنافسات على مدار ثلاثة أيام.

وبعد انتهاء مباريات الدورة المجمعة جاء الترتيب كالتالي :



احتل الزمالك المركز الأول بدون هزيمة ، بينما جاء الأهلي

في المركز الثاني وتوج سبورتنج بالمركز الثالث بعد الفوز على هليوبوليس اليوم والذي احتل المركز الرابع.