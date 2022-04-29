أخبار السيارات| كيا تكشف عن نيرو بلس كسيارة أجرة كهربائية بالكامل.. نيسان تكشف عن Z Nismo Race للمشاركة في سباق فوجي 24 ساعة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

في أكتوبر 2021 ذكر هوراسيو باجاني في التفاصيل حول السيارة الخارقة الجديدة للشركة، التي تحمل الاسم الرمزي C10 في ذلك الوقت، لم يكن لدى باجاني تاريخ محدد لظهور السيارة لأول مرة، لكنها أشارت إلى احتمالية الظهور الأول في يونيو أو سبتمبر من هذا العام، حيث يتوافق ذلك مع تقرير جديد من TheSuperCarBlog يحتوي على مصادر تقول أن Pagani قد تكشف عن سيارتها الخارقة الجديدة في 12 سبتمبر.

كشفت كيا عن أول سياراتها التي تأتي بقاعدة عجلات طويلة كنسخة مشتقة من طراز نيرو الذي تم الكشف عنه مؤخراً، تحت اسم نيرو بلس الجديدة كلياً والتي ستُباع في كوريا الجنوبية التي تمثل السوق المحلي للعلامة التجارية "كيا" وذلك قبل طرحها في أسواق خارجية أخرى.

احتفلت شركة فولكس فاجن باليوم العالمي للتصميم من خلال الكشف عن صورة رسمية لتصميم نسخة بيك أب جديدة كلياً من الميني فان الشهيرة التي أطلقتها مؤخراً ID Buzz، ولم تعلن العلامة التجارية الألمانية عن الكثير من التفاصيل، لكنها أشارت إلى أنه في الطريق من كونه مجرد فكرة إلى الإنتاج.

تبدأ نيسان Z الجديدة في سباق Fuji 24-Hour خلال ايام 4 و 5 يونيو القادم، وسوف تستخدم Nismo، قسم المنافسة في شركة صناعة السيارات، هذا كفرصة للحصول على بيانات حول كيفية تنافس النموذج على الحلبة.

كشف التقرير المالي لشركة فولفو السويدية للربع الأول من عام 2022 عن تراجع كبير في الأرباح في ضوء أزمة سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المواد وإغلاق المصانع ، لكنها لا تزال ملتزمة بالتكثيف السريع لخطط الكهربة في طريقها لبيع 600 ألف سيارة كهربائية سنويا ابتداء من عام 2025.