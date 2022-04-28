فولفو تكشف خليفة XC90 الكهربائية في أواخر عام 2022.. صور

كشف التقرير المالي لشركة فولفو السويدية للربع الأول من عام 2022 عن تراجع كبير في الأرباح في ضوء أزمة سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المواد وإغلاق المصانع ، لكنها لا تزال ملتزمة بالتكثيف السريع لخطط الكهربة في طريقها لبيع 600 ألف سيارة كهربائية سنويا ابتداء من عام 2025.

فولفو تكشف عن خليفة XC90 الكهربائية في أواخر عام 2022

ستلعب السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة، كأول سيارة كهربائية مخصّصة بالكامل للعلامة التجارية والأول على منصة جديدة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو جيم روان: "نحن نسير على الطريق الصحيح لقد قطعنا تعهدات بأننا سنطلق عددًا معينًا من المركبات كل عام، وسوف نتخذ قرارًا بشأن موعد إطلاقنا لذلك ، ولكن الربع الرابع من هذا العام هو عندما سيصدر المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج.

فولفو تكشف عن خليفة XC90 الكهربائية في أواخر عام 2022

"إنه وقت مثير للغاية بالنسبة لنا لأنه يأخذنا إلى مجال آخر - إنه لبنة أخرى نحو المستقبل. هذا النموذج بحد ذاته هو وسيلة مهمة للغاية بالنسبة لنا."

بعد تأكيد فولفو المبكر بأن المنتج الجديد سيأخذ اسمًا، بدلاً من تعيين أبجدي رقمي في الإنتاج، يشير ملف حديث إلى أنه سيطلق عليه اسم Embla، وقدمت الشركة المصنعة طلب علامة تجارية للاسم مع مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية أواخر العام الماضي، ورفض متحدث باسم فولفو تأكيد نوايا العلامة التجارية للوحة الاسم، ولكن مع اقتراب موعد الكشف عن النموذج، وبالنظر إلى أن رئيس فولفو السابق Håkan Samuelsson أكد بالفعل أن اسمها سيبدأ بحرف متحرك يبدو أنها نتيجة محتملة.

فولفو تكشف عن خليفة XC90 الكهربائية في أواخر عام 2022

كان Embla هو اسم أول امرأة في الأساطير الإسكندنافية، والتي يمكن أن تشير إلى استراتيجية تسمية لنماذج المستقبل تتمحور حول تراث فولفو الاسكندنافي.

سيستخدم خليفة XC90منصة SPA2 الجديدة من فولفو، حيث سوف تستوعب هذه النسخة المتطورة من هندسة السيارة الحالية خيارًا بين محركات الاحتراق ومحركات الطاقة الكهربائية الخالصة، وستكون أول سيارة إنتاج تستخدم الأسس الجديدة قبل طرحها في موديلات فولفو الأخرى والعلامات التجارية الشقيقة المملوكة للشركة الأم جيلي أوتو كجزء من اتفاقية مشاركة المنصات الجديدة، وستوفر جيلي بدورها لشركة فولفو الوصول إلى أحدث هندسة SEA الخاصة بها.

فولفو تكشف عن خليفة XC90 الكهربائية في أواخر عام 2022

ألمح مفهوم إعادة الشحن بشكل كبير إلى كيف ستضمن فولفو احتفاظ سيارتها الكهربائية الجديدة الرائدة بخصائص XC90 الأساسية بينما تبشر بنهج جديد تمامًا للتصميم الخارجي والمقصورة، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الجديدة المتقدمة، ويظل أكبر طراز للعلامة التجارية السويدية بائعًا قويًا باستمرار ، حتى مع دخول سيارة الجيل الثاني الحالية في البيع لعامها السابع والأخير في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 وحده، حيث استحوذت XC90على حوالي 6.5٪ من مبيعات فولفو العالمية، مما جعلها في المرتبة الثالثة بعد XC60 و XC40 SUV.

من المقرر طرح سيارة فولفو XC90 للبيع في الربع الأول من عام 2023 بعد الكشف عنها في عام 2022 ، بعد فترة وجيزة ومن المتوقع أن تحصل السيارة 3 على علاوة على شقيقتها بسعر يبدأ من 64000 جنيه إسترليني.