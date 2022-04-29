مصدر بالترجي: الأهلي لم يطلب ضم بن رمضان.. وإقالة الجعايدي نهاية الموسم

أكد مصدر بنادي الترجي التونسي، أن النادي الأهلي لم يطلب ضم محمد بن رمضان لاعب باب سويقة، خلال فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

كانت تقارير صحفية، ذكرت "مؤخرا"، أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع محمد بن رمضان نجم فريق الترجي التونسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال المصدر لـ “صدى البلد”، أن الأهلي لم يطلب ضم محمد بن رمضان، وأن اللاعب يمتلك عرضا وحيدا من مسابقة الدوري التركي.

كما نفى المصدر شائعات اقتراب الدولي الليبي حمدو الهوني لاعب فريق الترجي من الدولي المصري، مؤكدا أن اللاعب لديه عرضين فقط من الدوري السعودي والدوري القطري.

وعن مصير راضي الجعايدي من الترجي بعد وداع دوري أبطال إفريقيا، أجاب المصدر:" ستتم إقالته بنسبة 99 % عقب نهاية الموسم الحالي بعد فشله في تحقيق طموحات الإدارة والجماهيري".

وودع الترجي التونسي دوري أبطال إفريقيا “مؤخرا” من الدور ربع النهائي على يد وفاق سطيف الجزائري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري يومي 7 و 14 مايو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي زعيم إفريقيا:

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.