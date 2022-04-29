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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

بنزيما
بنزيما

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة إسبانيول، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد

وضمت قائمة ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - دييجو بينييرو

خط الدفاع: داني كارفاخال - 
خيسوس فاييخو - مارسيلو - فيرلاند ميندي - جيلا

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس  - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس  - إدواردو كامافينجا - فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينسيو- فينسيوس جونيور - رودريجو جويس - ماريانو دياز.

وتُقام المباراة غدًا السبت  في تمام الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، ويحتاج ريال مدريد لتحقيق نقطة فقط من أجل حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه.

الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيما ايسكو مودريتش قائمة ريال مدريد فريق ريال مدريد

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