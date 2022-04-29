مصرع طفلة صعقا بالكهرباء أثناء محاولتها الشرب من مبرد مياه في قنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، صعقاً بالكهرباء، أثناء محاولتها الشرب من مبرد مياه بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد تلقى بلاغ بمصرع امتثال هانى السيد 8 أعوام، صعقاً بالكهرباء فى قرية الزرايب.

تبين أن الطفلة حاولت الشرب من مبرد مياه ، فأدى إلى صعقها بالكهرباء وسقوطها جثة هامدة.





دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.