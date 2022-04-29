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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في ختام المسابقة الرمضانية

تضامن كفر الشيخ تكرم حفظة القرآن الكريم بـ الزعفران.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم النادي الاجتماعي والثقافي بالزعفران بمحافظة كفر الشيخ ختام المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم، برعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد عباس، مدير النادي، وأنور خليفة، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خالد ناجي الحفناوي، والدكتور منير دياب، مدير المعهد الأزهري.

‏ قالت الدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية، وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، إن الهدف من تنظيم المسابقة هو تشجيع الناشئين من الشباب والفتيات من أبنائنا على الإقبال على تلاوة وحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وترتيله، وتزويد المجتمع بأعذب التلاوات وأخشعها وتعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جماليات القرآن الكريم.

 

وأشارت إلى أنه تم تكريم الأوائل من حفظة القرآن الكريم والمشاركين في المسابقة وعدد من أصحاب الجمعيات المشاركة بشهادات تقدير وجوائز مالية وكتاب الله -عز وجل-.

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المجلس القومى للمرأة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى محافظة كفر الشيخ القران الكريم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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