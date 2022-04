علاقة مفاجاة بين الإصابة بسرطان الكبد وممارسة العلاقة الزوجية

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بسرطان الكبد، ويمكن لمعرفتها ان يمنع من تطورها.. وقد أكد العديد من الأطباء أن تخفيض خطر الإصابة بسرطان الكبد يمكن ان يحدث في المقام الأول بتقليل تناول المشروبات الكحولية.

أسباب حدوث سرطان الكبد الشائعة





وقال الدكتور رودريش شوارتز، مدير مركز أمراض الكبد والبنكرياس في روزويل بارك، "يمكن أن يسبب الكحول الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بما فيها تليف الكبد أو التندب، وكذلك السرطان، وفقا لما نشر في موقع Eat This, Not That.









وأفاد شوارتز، أن عدد الوفيات الناجمة عن أمراض الكبد وفشله، أعلى من الوفيات بسبب السرطان؛ حيث يزداد خطر الإصابة بسرطان الكبد عند تناول المشروبات الكحولية بصورة منتظمة. ولكننا عادة نقول، الكحول لا يضر الكبد وليس سببا للإصابة بالسرطان".



وأكد الدكتور بوب غولدمان، أخصائي الطب الرياضي، على أن الرياضيين يعانون من سرطان الكبد عند استخدام المنشطات، بالإضافة إلى أن جمعية السرطان الأمريكية، وجدت علاقة بين الإصابة بسرطان الكبد وممارسة العلاقة الحميمة غير المحمية .

أسباب حدوث سرطان الكبد الشائعة



وأوضح منشور جمعية السرطان الأمريكية ، "العدوى التي يمكن أن تنتقل عن طريق ممارسة الجنس غير المحمي تؤدي إلى تليف الكبد والسرطان، الذي أصبح النوع الأكثر شيوعًا في أجزاء كثيرة من العالم، ويزداد الخطر مع الاستهلاك المفرط للكحول (تناول على الأقل ستة جرعات في اليوم) .



وأشارت ستيلا تومبسون، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة كارولينا الجنوبية، إلى أن التدخين السلبي يزيد كثيرا من خطر الإصابة بسرطان الكبد؛ حيث إن خطر الإصابة بسرطان الكبد بين الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أعلى بنسبة 21 بالمئة وفي حالة السمنة أعلى بنسبة 87 بالمئة. بحسب منشورات جمعية السرطان الأمريكية.