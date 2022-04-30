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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لاستخراج شهادة التطعيم بلقاح كورونا في بنات عين شمس..السبت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه على الطالبات اللاتي يواجهن مشاكل فى استخراج شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا التوجه إلى مندوب وحدة الأزمات والكوارث بالقسم وإعطاءه جميع البيانات اللازمة: الاسم، الرقم القومى، عدد الجرعات ومواعيد أخذ الجرعة، اسم اللقاح، مكان أخذ اللقاح، على أن يكون بداخل الكلية أو أي مكان تابع للجامعة، بحد أقصى نهاية شهر أبريل. 
 

 كرمت الدكتورة ريم الكباريتى، مدير روابط الخريجين بجامعة عين شمس، فريقى النمور والصقور على هامش المباراة التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الختامي للدورة الرمضانية لكرة القدم المقامة بملاعب كلية التجارة، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وقامت الدكتورة ريم الكباريتى بمنحهم شهادات تقدير، وأكدت دعم جامعة عين شمس لرابطة الخريجين، والتى تعد أول وأكبر رابطة رسمية للخريجين منذ نشأتها عام ١٩٥٠، وهي تهدف لمد جسور التواصل بين الجامعة وخريجيها، وفتح قنوات الاتصال بين الخريج والمجتمع، وتعزيز التبادل المعرفي والمهني بين الجامعة والخريج والمجتمع.

كذلك توجهت الدكتورة ريم الكباريتي بالشكر للحضور والقائمين على البطولة.

وكانت رابطة خريجي جامعة عين شمس نظمت مباراة كرة قدم بين فريقي الصقور والنمور تحت إشراف الدكتورة ريم الكباريتي، مدير روابط الخريجين بالجامعة، والتى أوضحت خلال التكريم أن هذه المباراة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الرابطة للأنشطة الترفيهية والرياضية لما لها من دور هام في الحفاظ على الصحة، كما أن هذه الأنشطة تتيح التواصل والتقارب بين الخريجين والجامعة.

عميدة كلية البنات جامعة عين شمس استخراج شهادة التطعيم الدكتورة أميرة يوسف Jobs Education

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