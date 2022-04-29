سيناء في قلب الجمهورية الجديدة| ندوة بجامعة المنيا احتفالا بـ ذكرى التحرير

عقدت جامعة المنيا ندوة تثقيفية لطلابها برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحت عنوان " سيناء في قلب الجمهورية الجديدة" تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

قام بتنظيم الندوة الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك في إطار الاحتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكري الأربعين لتحرير سيناء والتي توافق رفع العلم المصري علي كامل أرض سيناء في الخامس والعشرين من أبريل، وعودتها مرة اخري لأحضان الوطن.

حاضر الندوة الدكتور محمد البدري، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا، واستهدفت الندوة طلاب الجامعة من مختلف الكليات، وذلك بحضور وليد عبد القوى مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب، وعاطف عيسى مدير ادارة النشاط الاجتماعي، ود. فاطمة صالح مدير ادارة النشاط الثقافي، وهايلايد عايد مدير وحدة الوافدين، ومحمد الشاذلي مسئول النشاط.

بدأت الندوة بعرض فليم تسجيلي عن انجازات الدولة المصرية، وإلقاء الضوء على أهم المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانطلاق الجمهورية الجديدة.

واستعرض البدري خلال الندوة عبقرية الموقع لمصر وتوسطها لثلاث قارات، وموقع سيناء المتميز باعتباره قلب مصر النابض وبوابتها الشرقية، ومركزها القابض علي أكبر بحرين في العالم لتظهر بخريطة العالم كرمز للقوة، وهمزة وصل بين أسيا وأفريقيا.

وتناول المحاضر خلال الندوة عدة محاور شملت: مكانة سيناء الجغرافية والتاريخية والدينية، وعبقرية الشخصية المصرية وجيناتها المتفردة بين الشعوب، وقوة الجيش المصري عبر العصور، وعظمة الشعب المصري في الحفاظ على أرضه، والدبلوماسية المصرية، وتعاون العلم مع القانون لاسترداد سيناء حتى اخر شبر، وذكاء المصري في التعامل مع الازمات والمؤامرات، وأهمية الافتخار بالوطن وأرضه الطيبة، وعظمة نهر النيل.