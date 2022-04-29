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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة: اعتماد 3 برامج بالكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، اعتماد  الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم  عددا من البرامج  لكلية الآثار. 

وقال الدكتور أحد رجب ، إنه تم اعتماد 3 برامج للكلية لضمان الجودة وهي برنامج الآثار الإسلامية من قسم الآثار الاسلامية و برنامج الآثار المصرية القديمة من قسم الاثار المصريه القديمه ، بالاضافة إلى برنامج الآثار اليونانية الرومانية من قسم الاثار اليونانية الرومانية وجار اعتماد برنامج الترميم العضوي وغير العضوي . 

و هنأ الدكتور أحمد رجب جميع اعضاء الكلية  الذين اخلصوا العمل وواصلوا الليل بالنهار من أجل أن تكون كلية الآثار جامعة القاهرة اول كلية في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي تعتمد برامجيا وهي اعلي درجات الاعتماد. 

وأضاف عميد الكلية ، أن كلية الآثار تعتبر  الكلية الأولي المعتمدة برامجيا في الشرق الأوسط ، مؤكدا على إقامة  احتفال كبير لتكريم  كل من شارك في هذا الإنجاز ودائما كلية الآثار جامعة القاهرة مزدهرة ومتطورة .

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جامعة القاهرة تنظم معرضًا مجانيًا للملابس بمناسبة عيد الفطر

وعلى الجانب الأخر ، وزع طلاب أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة، ضمن قوافل الخير التي أطلقتها الجامعة خلال شهر رمضان الكريم، 1600 كرتونة مواد غذائية على أسر قريتي العزيزية ومنشية دهشور التابعين لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة احتفالًا بليلة القدر ومشاركة المنسق العام للأسرة الدكتور عمرو مصطفي في القافلة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن قافلة الخير بقريتي العزيزية ومنشية دهشور تعد القافلة الثانية خلال هذا الأسبوع بعد نجاح القافلة الأولى في قرية المنوات والتي استفاد منها نحو 450 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن قوافل الخير التي يقوم بها طلاب أسرة من أجل مصر لإيصال المساعدات لمستحقيها تأتي في إطار حرص الجامعة وطلابها على المشاركة الفعالة في مبادرة "حياة كريمة" وتنظيم القوافل التنموية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي مع طلاب من أجل مصر تجاه المجتمع والبيئة المحيطة.

الدكتور أحمد رجب كلية الاثار جامعة القاهرة جامعة القاهرة الهيئة القومية لضمان الجودة Jobs Education

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