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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خسائر قياسية في أسهم تسلا اليوم بسبب صفقة شراء تويتر

خسائر قياسية في اسهم
خسائر قياسية في اسهم تسلا اليوم بسبب صفقة شراء تويتر

تسبب شراء رجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك لشركة تويتر انهياراً كبيراً في اسهم  شركة تسلا المتخصصة في انتاج السيارات الكهربائية بحوالي 126 مليار دولار خلال يوم واحد فقط هذا الأسبوع في تداولات البورصة الأمريكية، بسبب قلق المستثمرين من بيع إيلون ماسك لبعض أسهم تسلا لتمويل صفقة شراء تويتر.

 

وكان مجلس إدارة تويتر قد أعلن مؤخراً عن موافقته على عرض إيلون ماسك بشراء 100% من أسهم الشركة بـ 44 مليار دولار بعد أسابيع من الخلافات والمفاوضات، وسيقترض ماسك نصف هذا المبلغ من البنوك، وسيدفع النصف الباقي من أمواله الشخصية، ويشك المستثمرون أن ماسك قد يضطر لبيع جزء كبير من حصته في تسلا لتمويل صفقة تويتر.

 

جاء الانهيار الجديد بعد انخفاض أسهم تسلا بـ 250 مليار دولار (940 مليار ريال) بالفعل على مدار شهر أبريل، بعد إعلان ماسك عن شرائه لحصة 9.2% من أسهم تويتر، ويعني ذلك خسارة تسلا لقيمة إجمالية تتعادل ربع قيمتها السوقية في فترة قليلة.

إيلون ماسك تويتر تسلا السيارات الكهربائية

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