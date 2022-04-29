عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تنظم المؤتمر الإقليمى الثانى.. شاهد

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن تنظيم المؤتمر الإقليمى الثانى .

و قال الدكتور شريف شاهين ، أن المؤتمر الإقليمى الثانى ينعقد تحت عنوان " الابعاد الجغرافية لجائحة كورونا فى الوطن العربى ، وذلك يوم الثلاثاء 10 مايو القادم بقاعة المؤتمرات بكلية الأداب . 

وعلى الجانب الأخر ، شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، محاضرة مشتركة بعنوان "القرآن الكريم من التنزيل إلى الحضارة" للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وبدعوة من طلاب من أجل مصر.

txt

إعلام القاهرة: اختبار الكفاءة أسئلة قياسية ودرجات نجاحه تضاف لـ مشروع التخرج

txt

آثار القاهرة: اعتماد 3 برامج بالكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة

وفي بداية المحاضرة، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالدكتور أسامة الأزهري، وقال إن تنظيم هذه الندوة في ظل الأجواء الرمضانية الكريمة وفي العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، يأتي تأكيدًا على مجموعة من المعاني والمقاصد في إطار الرؤية الحضارية للوحي الكريم.

وأوضح الدكتور الخشت أن الندوة تتضمن الحديث عن محورين أساسيين وهما تنزيل الوحي الكريم، والحضارة، وبينهما جسر إنساني حضاري تعرض لعامل الزمن نتيجة أمور كثيرة تتعلق بالعوامل التاريخية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا على ضرورة إعادة بناء هذا الجسر بين الحين والآخر، معربًا عن رغبته في أن تجتمع جهود جامعة القاهرة مع جهود العلماء وبينهم الدكتور أسامة الأزهري لأن تكون خطوة على طريق إعادة بناء هذا الجسر بين التنزيل وبين الحضارة.

وخلال محاضرته، قال الدكتور الخشت، إن القرآن يمثل نقطة التحول الحضاري الذي حدثت من عصر الجاهلية إلى عصر المدنية والتمدن والحضارة، وان الحضارة الإسلامية استطاعت أن تحدث تحولًا جذريًا وحضاريًا، مشيرًا إلى أن القرآن يمثل وحيًا كريمًا في كتاب مبين، وأن الإنسان هو الذي يحول هذا الوحي إلى واقع وتطبيق، وأن طريقة تفاعله مع القرآن والواقع هو الذي ينتج الحضارة.
 

الدكتور شريف شاهين كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة المؤتمر الإقليمى الثانى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

ناقد فني : التوثيق في الاختيار 3 أهم عنصر بالمسلسل .. فيديو

الاختيار 3 الحلقة 28.. محمد مرسي عن مظاهرات 30 يونيو: كلها فوتوشوب

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

كورونا تهاجم المقاطعة الأكثر ازدحاما بالسكان جنوب الصين.. والسلطات تفرض الإغلاق

3 ملايين جنيه .. تعرف على تمويل بنكي بضمان الوظيفة

أغلقت المقر والاستديوهات كليًا .. تركيا تطرد قناة مكملين الإخوانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

ارتباك مستقبل هالاند وبوجبا وإبراهيموفيتش.. تأثير شائعة وفاة رايولا على لاعبي العالم؟

رفضت تقاضي أجر وتكلفت 50جنيها..كواليس تسجيل شريفة فاضل أغنية لسة بدري يا شهر الصيام

فيديو

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

عمرو مصطفى يكشف وصية والدته له وسر غضبه من عمرو دياب

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ