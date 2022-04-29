إعلام القاهرة: اختبار الكفاءة أسئلة قياسية ودرجات نجاحه تضاف لـ مشروع التخرج

أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن نظام اختبار الكفاءة المهنية لطلاب الفرقة الرابعة .

وقالت الدكتور هويدا مصطفى ، إن الاختبار عبارة عن مجموعة من الأسئلة التى تقيس الكفاءة التى من المتوقع أن يكون الطالب اتقنها ، ويطبق الاختبار في العديد من دول العالم وكلية الإعلام جامعة القاهرة أول كلية إعلام مصرية تطبق هذا الاختبار مما يعطي ميزة إضافية لخريجيها وتضاف الشهادة الى C.V الطالب لدعمه في جهات العمل الحكومية والخاصة



و أضافت ، عند اجتياز الاختبار سوف يحصل الطالب على ١٠ درجات كاملة تضاف ضمن درجات مشروع التخرج و في حالة عدم اجتياز الطالب للاختبار من المرة الأولى تتاح له فرصة ثانية .

و أشارت الدكتورة هويدا ، في حال وجدت الكلية أن إحدى المهارات التى تسعى من خلال هذا الاختبار أن تقيس اكتساب الطلاب لها لم يكتسبها عدد كبير من الطلاب سوف توفر عدة ورش مجانية للتأكد من اكتساب هذه المهارة المهنية لدى جميع الطلاب .



كما أكدت على أن ، الاختبار مكون من ٥٠ سؤال بنظام اختيار من متعدد ، صح وخطأ ، حل مشكلات ، ترجمة جمل ، القدرة على الكتابة الإعلامية السليمة من خلال اعادة صياغة او تحرير فقرة قصيرة و سيكون الاختبار اونلاين من خلال منصة Blackboard ، مدة الاختبار ساعتين .