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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فنى: كان الأفضل لـ مسلسل المشوار تقديمه فى 15 حلقة ..فيديو

مسلسل المشوار
مسلسل المشوار

قال الناقد الفني رامي عبد الرازق إن دراما رمضان 2022 حافظت على التنوع، مؤكدا ضرورة تقليل عدد المسلسلات خلال الشهر.

وأضاف الناقد الفنى "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"،: " أن عدد المسلسلات كبير للغاية هذا الموسم حيث وصل من 27 لـ 30"، منها أعمال 15 حلقة.

15 حلقة

وتابع الناقد الفنى، أن تجربة المسلسل الـ 15 حلقة تجربة جيدة، معقبا:" هناك مسلسلات لو كانت 15 حلقة كان أفضل لها ويمكن إنقاذ إيقاعها مثل مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان".

وأكد الناقد الفني رامي عبد الرازق  أداء محمد رمضان كان تحت السيطرة ووجوده أحدث توازن .

الناقد الفنى رامي عبد الرازق دراما رمضان المسلسلات محمد رمضان

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