دينا فؤاد تكشف موعد اعتزالها وتؤكد: أنا مش منى زكى عشان أرشح حد

حلت الفنانة دينا فؤاد، ضيفة ببرنامج " كلام الناس في رمضان"، تقديم ياسمين عز والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر، وتحدثت عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها.

قالت دينا فؤاد، أن أحد الفنانين أخبرها أن فنانة ما بكت بالدموع بعد معرفتها أن دينا فؤاد تقدم دورا فى مسلسل ما.

منى زكى

وأوضحت دينا فؤاد، فنانة ما وفنان آخر، طلبوا منها ترشيحهما فى اى عمل تعمل فيه، وكان ردها حينها :" أنا مش الفنانة منى زكى عشان أرشح حد".

وأكدت دينا فؤاد أنها تشعر أنها ستعتزل الفن، فى سن صغير وعندما تحقق ما تسعى إليه، ولا تستطيع تقديم شخصيات مختلفة.