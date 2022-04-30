بابلو الحلقة 28.. حسن الرداد يستعد للزواج من أروي جودة

أذاعت قناة «المحور» الحلقة 28 من مسلسل بابلو، الذي يعرض على شاشتها بشكل حصري، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة 28 العديد من الاحداث ، ومنها قيام بابلو “ حسن الرداد ” بالذهاب الى “ سوسن بدر “ لاخبارها باستعداده للزواج من أروي جودة ، فيما قامت والدته زينات ” سلوي عثمان “ بأخبار توحة ” نجلاء بدر " بهذا الامر .

اما توحه فقد نحجت فى فتح محلها الجديد داخل الحارة ، وبدات فى كسب المال ، كما قامت نورا “ غفران ” بفسخ خطوبتها ، لرغبتها فى العودة الى كيمو “ حسن شتا ” ، والذى بدأ فى كسب المال بسبب تجارته فى المخدرات.

وشهدت الحلقة الـ 27 العديد من الاحداث ابرزها قيام والد ندي “مصطفى فهمي ” بتقسيم ثروته مناصفة بين كل من ابنته ندى “ اروي جودة ” ومازن “ محمود حجازي ” ،مما اثار غضب الاخير .

يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان حسن الرداد وأروى جودة و نجلاء بدر و سلوى عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.