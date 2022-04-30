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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راجعين يا هوى 28.. بليغ يقدم أوراق ورثه لعائلة "أبو الهنا"

صدى البلد

عرضت الحلقة 28 من مسلسل "راجعين ياهوى" بطولة الفنان خالد النبوي، العديد من الأحداث المثيرة.

قدم بليغ أبو الهنا الأوراق التي تثبت حقه  في الميراث وعليها توقيع أشقائه في اجتماع عائلي بغرفة السفر التي تفصل بين عائلتي فطين وأمين أبو الهنا.


ولكن فاجأته يسرية وفاء عامر، برفضها التفاهم في أمر الميراث ودافع طارق عن عمه، واستكمل النقاش معه والذي انتهى بمفاجآة أخرى.

وقال خبر صادم ليسرية  وهو أن زوجها الراحل متزوج من إمرأة ثانية بعد أن سألته عن مصدر الورق الذي يثبت حقه في الميراث لتدخل في حالة من الصدمة.

راجعين يا هوى” يطرح حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة.

ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي، من بطولة النجم خالد النبوي، نور، طارق عبد العزيز وهنا شيحة.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى 


راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاءعامر، أحمد بدير وهنا شيحة. 

الفنان خالد النبوي خالد النبوى محمد سليمان نور اللبنانية طارق عبد العزيز محمد سلامة مسلسل راجعين ياهوى راجعين ياهوى محمد سليمان عبدالمالك مسلسل راجعين يا هوى

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