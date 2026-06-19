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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يفتتح على انخفاض طفيف وسط أداء متباين للأسواق والقطاعات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يفتتح على انخفاض طفيف وسط أداء متباين للأسواق والقطاعات
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يفتتح على انخفاض طفيف وسط أداء متباين للأسواق والقطاعات
أ ش أ

 تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف بنسبة تقارب 0.1% بعد وقت قصير من افتتاح التداولات في لندن صباح اليوم الجمعة، في وقت بدأت فيه الأسواق الأوروبية يومها بأداء متباين.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية أن معظم القطاعات الأوروبية كانت في المنطقة السلبية، إلا أن أسهم قطاعي النفط والغاز سجلت مكاسب تجاوزت 1% في التعاملات المبكرة، كما ارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنحو 0.45%.

أما البورصات الرئيسية في أوروبا، فقد شهدت أداءً متبايناً يميل إلى الإيجابية، حيث ارتفع مؤشر "فوتسي إم آي بي" الإيطالي بنسبة 0.32% في ميلانو، بينما تراجع مؤشر "فوتسي 100 البريطاني" بنسبة 0.11% في لندن. وفي باريس، صعد مؤشر "كاك 40 الفرنسي" بنحو 0.24%، كما ارتفع مؤشر "داكس الألماني" بنسبة 0.17% في فرانكفورت.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات ( المعروف بجيلت) بأكثر من 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.8078%، وذلك بعد صدور بيانات رسمية أظهرت أن اقتراض الحكومة البريطانية خلال شهر مايو بلغ أعلى مستوى لهذا الشهر منذ عام 2019، مع تسجيل عجز في الموازنة قدره 23.3 مليار جنيه إسترليني (نحو 30.8 مليار دولار).

وبالمقارنة، ارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.9540%.

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي افتتاح التداولات في لندن الأسواق الأوروبية شبكة سي إن بي سي الأمريكية القطاعات الأوروبية

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