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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

وكر للبلطجة وتجار المخدرات.. سكان عين شمس يستغيثون من مواقف الميكروباصات العشوائية

صدى البلد

استغاث أهالي وسكان حي عين شمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي من وجود ٤ مواقف ميكروباصات عشوائية  بداخل الحيز السكني والعمراني والكتلة السكنية بين الأهالي والسكان  بحي عين شمس .

و قالوا في رسالتهم: نعاني نحن سكان عين شمس من وجود ٤ مواقف ميكروباصات عشوائية في مربع واحد بالحي بداخل الحيز السكني والعمراني والكتلة السكنية بين الأهالي والسكان  بحي عين شمس وهم : 

(١) موقف  المرج عين شمس.
......... (داخل شارع جول جمال بحي عين شمس) 
(٢) موقف المطرية عين شمس.
........ (داخل  شارع الإنتاج بحي عين شمس) 
(٣) موقف العباسية أمام كشري الزعيم. 
....... ( شارع جسر السويس بحي عين شمس) 
(٤) موقف ميدان الف مسكن. 
........ ( داخل الكتلة السكنية لثلاثة أحياء النزهة ومصر الجديدة وعين شمس)
    ....... (بخلاف كارثة التكاتك)........
 

و تابع : تسببت مواقف الميكروباصات الأربعة في دمار حي عين شمس كله. 
كما تسببت في استوطان واحتلال الباعة الجائلين باستنداتهم وبكافة اشغالاتهم للشوارع بالحي ::--
(( شارع جول جمال ))
(( وشارع إسماعيل الفنجري))
((  وشارع الإنتاج ))
(( وشارع ماهر بدوي))
(( وشارع جسر السويس ))


واستكمل: فأصبحت المنطقة الموجود بها هذه الشوارع لا تطاق العيش بها او فيها على الإطلاق بسبب إغلاق الباعة الجائلين لهذه الشوارع بشكل كامل. وغلق تام، وأصبحت وكرا للمجرمين والمسجلين فاصبحت المنطقة  تعج بالبلطجة والبلطجية.


وأضاف : وتحولت هذه الشوارع إلى أسواق شعبية أسوأ من العتبة والموسكي  بسبب بلطجة الباعة الجائلين وبلطجة الميكروباصات وبلطجة التكاتك وبلطجة أرباب دواليب المخدرات،وذلك كله في غياب تام للجهات الأمنية لان المنطقة أصبحت خارج الرقابة الشرطية او الأمنية بشكل تام،على الرغم من أن هناك مساحات شاسعة خالية خارج الكتلة السكنية  كأرض المعسكر  الخالية بشارع احمد عصمت، وكأرض المعسكر الخالية علي جسر السويس و مساحات كبيرة جدا من الأراضي الخالية على جسر السويس.


وطالب اهالي حي عين شمس المسؤلين بإنشاء موقف رسمي وقانوني بها يكون خاضع لرقابة الدولة والجهات الأمنية وتستفيد منه الدولة بدخل قومي كبير جدا ويتم نقل هذه المواقف جميعها اليه. 

كما طالبوا بنقل  موقف ش جول جمال بتاع ( المرج عين شمس) ،وموقف شارع الإنتاج بتاع ( المطرية عين شمس) ،وموقف العباسية ( أمام كشري الزعيم جسر السويس) 
،وموقف ميدان الف مسكن ( بجسر السويس)  لمكان اخر خارج الحيز السكني لان سكان هذه الشوارع أصبحت في خطر داهم من هذه المواقف الغير قانونية والمستترة عن أعين الجهات الأمنية لأنها أصبحت اوكار نشطة للبلطجة ولتجارة المخدرات ، مما يضر ضرر بالغ لأهالي وسكان المنطقة والشوارع المذكورة خاصة وبكل حي عين شمس.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوى واستفسارات اهالي حي عين شمس مواقف ميكروباص

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