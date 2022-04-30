وكر للبلطجة وتجار المخدرات.. سكان عين شمس يستغيثون من مواقف الميكروباصات العشوائية

استغاث أهالي وسكان حي عين شمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي من وجود ٤ مواقف ميكروباصات عشوائية بداخل الحيز السكني والعمراني والكتلة السكنية بين الأهالي والسكان بحي عين شمس .

و قالوا في رسالتهم: نعاني نحن سكان عين شمس من وجود ٤ مواقف ميكروباصات عشوائية في مربع واحد بالحي بداخل الحيز السكني والعمراني والكتلة السكنية بين الأهالي والسكان بحي عين شمس وهم :

(١) موقف المرج عين شمس.

......... (داخل شارع جول جمال بحي عين شمس)

(٢) موقف المطرية عين شمس.

........ (داخل شارع الإنتاج بحي عين شمس)

(٣) موقف العباسية أمام كشري الزعيم.

....... ( شارع جسر السويس بحي عين شمس)

(٤) موقف ميدان الف مسكن.

........ ( داخل الكتلة السكنية لثلاثة أحياء النزهة ومصر الجديدة وعين شمس)

....... (بخلاف كارثة التكاتك)........



و تابع : تسببت مواقف الميكروباصات الأربعة في دمار حي عين شمس كله.

كما تسببت في استوطان واحتلال الباعة الجائلين باستنداتهم وبكافة اشغالاتهم للشوارع بالحي ::--

(( شارع جول جمال ))

(( وشارع إسماعيل الفنجري))

(( وشارع الإنتاج ))

(( وشارع ماهر بدوي))

(( وشارع جسر السويس ))



واستكمل: فأصبحت المنطقة الموجود بها هذه الشوارع لا تطاق العيش بها او فيها على الإطلاق بسبب إغلاق الباعة الجائلين لهذه الشوارع بشكل كامل. وغلق تام، وأصبحت وكرا للمجرمين والمسجلين فاصبحت المنطقة تعج بالبلطجة والبلطجية.



وأضاف : وتحولت هذه الشوارع إلى أسواق شعبية أسوأ من العتبة والموسكي بسبب بلطجة الباعة الجائلين وبلطجة الميكروباصات وبلطجة التكاتك وبلطجة أرباب دواليب المخدرات،وذلك كله في غياب تام للجهات الأمنية لان المنطقة أصبحت خارج الرقابة الشرطية او الأمنية بشكل تام،على الرغم من أن هناك مساحات شاسعة خالية خارج الكتلة السكنية كأرض المعسكر الخالية بشارع احمد عصمت، وكأرض المعسكر الخالية علي جسر السويس و مساحات كبيرة جدا من الأراضي الخالية على جسر السويس.





وطالب اهالي حي عين شمس المسؤلين بإنشاء موقف رسمي وقانوني بها يكون خاضع لرقابة الدولة والجهات الأمنية وتستفيد منه الدولة بدخل قومي كبير جدا ويتم نقل هذه المواقف جميعها اليه.



كما طالبوا بنقل موقف ش جول جمال بتاع ( المرج عين شمس) ،وموقف شارع الإنتاج بتاع ( المطرية عين شمس) ،وموقف العباسية ( أمام كشري الزعيم جسر السويس)

،وموقف ميدان الف مسكن ( بجسر السويس) لمكان اخر خارج الحيز السكني لان سكان هذه الشوارع أصبحت في خطر داهم من هذه المواقف الغير قانونية والمستترة عن أعين الجهات الأمنية لأنها أصبحت اوكار نشطة للبلطجة ولتجارة المخدرات ، مما يضر ضرر بالغ لأهالي وسكان المنطقة والشوارع المذكورة خاصة وبكل حي عين شمس.



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