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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤسسة السيدة حورية توزع أجهزة كهربائية على اليتيمات في بني سويف

مؤسسة السيدة حورية
مؤسسة السيدة حورية ببني سويف

 

نظمت مؤسسة السيدة حورية الخيرية ببنى سويف وبالتعاون مع مجموعة تيتان للأسمنت حفلًا مصغرًا، برعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، وبحضور المستشار محمد علي خلاف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السيدة حورية الخيرية رضي الله عنها، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة بمجموعة تيتان للأسمنت، وتم خلال الاحتفال توزيع أجهزة كهربائية علي العرائس اليتيمات، ممن يحصلن على مساعدات من المؤسسة، بتكلفة 50 ألف جنيه.

من ناحيته قال توني عثمان، مدير العلاقات العامة بمجموعة تيتان للأسمنت، إن توجيهات المهندس خالد بدوي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، تأتي ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به، من خلال زواج اليتيمات بالاشتراك مع مؤسسة السيدة حورية الخيرية، والمساهمة في القطاع الصحي ببني سويف والمتسشفي التخصصي، ومد المستشفي الجامعي بعدد 5 حضانات مجهزة  للأطفال، وكذلك توقيع بروتوكول  تعاون مع جامعتي بني سويف والإسكندرية لتدريب الشباب علي سوق العمل، وكذلك  مسابقة حفظ القرآن الكريم، ودعم الطلبة غير القادرين، وهو الدور الذي تلعبه الشركة طوال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن المؤسسة تبرعت بمائة ألف جنيه في زواج اليتيمات.

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وأكد توني عثمان، مدير إدارة العلاقات العامة بالمجموعة، سبق وأن وقعت بروتوكولات تعاون مع جامعتي بني سويف والإسكندرية لتطوير وتأهيل الطلاب بكليات العلوم والهندسة لسوق العمل، ضمن برنامج تطوير المهارات الأكاديمية والعملية، إضافة إلى جهودها في دعم محافظة بني سويف، بتبرعها بـ100 ألف جنيه كمساهمة مجتمعية من المصنع، لمجابهة فيروس كورونا.

من جانبه أكد المستشار محمد علي خلاف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة السيدة حورية الخيرية، بأن إدارة المؤسسة تثمن الدور المجتمعي لشركة تيتان، وأن المؤسسة قامت بأنشطة كثيرة، من مساعدات للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن دعمها لليتيمات بالأجهزة الكهربائية المنزلية.

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رمضان زواج بني سويف العرائس الاسكندرية سوق العمل الدكتور محمد هاني غنيم تيتان للأسمنت مؤسسة السيدة حورية الخيرية

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