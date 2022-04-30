في أجواء رمضانية .. حياة كريمة تنظم حفل إفطار لمة العيلة داخل مركز شباب الصف

قامت مؤسسة حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنظيم حفل افطار *لمة العيلة* داخل مركز شباب الصف بحضور أسر قري المركز لما يقارب ٣٥٠ فرد من الأهالي، حيث قام متطوعي المؤسسة بالمخافظة بتنظيم اليوم بالكامل و الذي خرج في أبهي صوره علي حد تعبير الحضور من الأهالي.

كما تم خلال حفل الإفطار استعراض أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قري المركز من إنشاء وتجهيز مدارس ووحدات صحية ومشروعات البنية التحتية من توصيل الغاز الطبيعي و الصرف الصحي و كابلات الألياف الضوئية الخاصة بتوصيل الانترنت فائق السرعة، وكذلك تم استعراض اهم المشاكل التي تواجه الأهالي والمواطنين لتنظيم العمل علي حلها.

تم تكريم المتطوعين علي مجهوداتهم طوال الفترة الماضية خاصة خلال شهر رمضان الكريم علي ما بذلوه من جهد في توزيع كراتين المواد الغذائية الخاصة بقافلة وصل الخير، و التي تمت أيضا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية حيث تم توزيع ما يقارب ال٥٠٠٠ كرتونة علي المستحقين من أهالي قري المركز.

تم حفل الإفطار بحضور منسق عام حياة كريمة بالمحافظة دكتور احمد شعيب و مهندس حسام عبدالرازق و دكتور مصطفي عبدالمجيد منسقي مركز الصف، منسق مركز ابوالنمرس دكتور محمد وازن، دكتور احمد ابوالعز منسق مركز كرداسة ودكتور دعاء عبدالله منسق حي بولاق الدكرور، وكذا بحضور لفيف من القيادات المحلية بالمركز مدير إدارة أوقاف الصف، ومدير الإدارة التعليمية بمركز الصف، ونائب رئيس مجلس مدينة الصف، وممثل عن الكنيسة المصرية بالصف

IMG-20220430-WA0015

IMG-20220430-WA0017

IMG-20220430-WA0016

IMG-20220430-WA0014

IMG-20220430-WA0013

IMG-20220430-WA0012

IMG-20220430-WA0011