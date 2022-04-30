أخبار السيارات| نظرة على هونشي HS5  2022 في السعودية.. فورد تبدأ إنتاج F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تنتمي السيارة هونشي HS5 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من عناصر الحماية ووسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية.

كشفت شركة فورد الامريكية عن خططها لبداية إنتاج طراز F-150 لايتنينج الكهربائي الجديدة كلياً في مصنع “روج” اللذي يعتبر من المنشئات التاريخية للشركة، وتعتبر F-150 لايتنينج من شاحنات الدفع الرباعي القوية التي طال انتظارها منذ أول إعلان عنها العام الماضي.

لاشك أن النسخة باجاني هويرا هي واحدة من أفضل السيارات الخارقة على الاطلاق، والتي تتبع افضل معاير القوة الخاصة بعالم التسارع والانطلاق، حيث تمتلك بالفعل قدرات فنية عالية الاداء تمنحها الافضلية الخاصة بهذه الناحية.

تحتفل شركة السيارات البريطانية ماكلارين بإنتاج 5 سيارات جديدة مشتقة من طراز 720S ستصمم خصيصاً لحدث افتتاح سباق الجائزة الكبرى في مدينة ميامي الامريكية، وسيتم استخدامها طوال عطلة نهاية الأسبوع في مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك اللفات الترفيهية المثيرة للحماس وسباق المشاهير وكعرض في جناح الضيافة اللذي ستنظمه ماكلارين.

اكتسبت النسخة شيفروليه سيلفرادو مكانة كبيرة وسط محبي فئة البيك اب الرياضية، وذلك لما تتمتع به من قدرات قوية إلى جانب تصميمها الخارجي العملاق، والذي يجمع بين القوة والاداء الرياضي، بالاضافة إلى الامكانيات الفنية المتطورة.