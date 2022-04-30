فورد تبدأ إنتاج F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة كلياً.. صور

كشفت شركة فورد الامريكية عن خططها لبداية إنتاج طراز F-150 لايتنينج الكهربائي الجديدة كلياً في مصنع “روج” اللذي يعتبر من المنشئات التاريخية للشركة، وتعتبر F-150 لايتنينج من شاحنات الدفع الرباعي القوية التي طال انتظارها منذ أول إعلان عنها العام الماضي.

فورد تبدأ إنتاج F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة كلياً

ستنتج فورد عدد 150 ألف نسخة سنويا من سيارات لايتنينج، واللذي يعد رقماً ضخماً بعد أن استقبلت الشركة نحو 200 ألف طلب للحجز، منذ أن أعلنت العام الماضي عن مراحل ما قبل الإنتاج وتجهيز كافة المكونات الخاصة بالسيارة الكهربائية الجديدة.

خصصت شركة فورد مصنعًا لإنتاج السيارة الكهربائية الجديدة F-150 لايتنينج، في مجمع روج التاريخي، التابع لشركة فورد في ديربورن بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي ستتم فيه عمليات التصنيع من البداية وحتى تخرج للشكل النهائي إلى الجمهور.

فورد تبدأ إنتاج F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة كلياً

نظمت فورد حفلة بمناسبة تصنيع سيارة F-150 لايتنينج الكهربائية 2022، وأكدت الشركة حرصها الكبير على تسليم سيارات F-150 لايتنينج بسعر بيع التجزئة المقترح، الذي يبدأ من 40 ألف دولار بدون رسوم التوصيل.

فورد تبدأ إنتاج F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة كلياً

ينطبق هذا السعر على نسخة لايتنينج برو Lightning Pro التي تأتي مع بطارية بمدى 370 كيلومتر، كما ستوفر الشركة نسخة لايتنينج إكس إل تي Lightning XLT بسعر 54 ألفا و669 دولارًا ببطارية تسير لمسافة 514 كيلومتر في كل شحنة.