مستوحاة من الفورمولا 1.. ماكلارين تقدم خمس طرازات خاصة من 720S.. صور

تحتفل شركة السيارات البريطانية ماكلارين بإنتاج 5 سيارات جديدة مشتقة من طراز 720S ستصمم خصيصاً لحدث افتتاح سباق الجائزة الكبرى في مدينة ميامي الامريكية، وسيتم استخدامها طوال عطلة نهاية الأسبوع في مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك اللفات الترفيهية المثيرة للحماس وسباق المشاهير وكعرض في جناح الضيافة اللذي ستنظمه ماكلارين.

مستوحاة من الفورمولا 1.. ماكلارين تقدم خمس طرازات خاصة من 720S

تعتمد سيارة ماكلارين S720 على محرك V8 المزدوج بشاحن توربيني سعة 4.0 لتر ينتج عنه قوة تبلغ 710 حصان وعزم دوران يبلغ 770 نيوتن متر، يسمح ذلك للسيارة بالحصول على سرعة تصل إلى 96 كم في الساعة في 2.8 ثانية فقط وما يصل إلى 200 كم في الساعة في 7.8 ثانية فقط.

سيتم تغطية السيارات بغلاف مصمم لمحاكاة سباقات فرق سباقات ماكلارين في الفورمولا 1 و إكستريم إي و إندي كار، حيث يتميز الغلاف باللون البرتقالي ولمسات باللون الأزرق الجديد للشركة.

يعود تقليد ماكلارين في إنهاء سياراتها باللون البرتقالي المميز إلى أيامه الأولى كفريق سباق، عندما شوهد المؤسس بروس ماكلارين وهو يقود سياراته حول حلبات السباق. تم استخدام اللون لأول مرة في عام 1967 لسيارة سباق فريق كان-أم، والآن يمكن العثور عليه في سيارات الفورمولا 1 الخاصة به، من بين أشياء أخرى.

مستوحاة من الفورمولا 1.. ماكلارين تقدم خمس طرازات خاصة من 720S

وتعتبر هذه ليست هي المرة الأولى التي ترتدي فيها S720 كسوة مستوحاة من F1 بعد فوزها في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي العام الماضي، صنعت شركة صناعة السيارات نسخة خاصة من طراز 720 S دانيال ريكاردو للعملاء في مسقط رأس السائق بأستراليا، إلى جانب اللون البرتقالي والأزرق، ظهرت السيارة الخارقة أيضًا بعلم الدولة وتوقيع ريكاردو.

قامت الفورمولا 1 بتوقيع صفقة لمدة 10 سنوات مع ميامي لتشغيل سباق الجائزة الكبرى الأمريكي الجديد هذا حول ملعب هارد روك. على الرغم من بعض الاعتراضات المحلية، من المقرر أن يستمر السباق يوم الأحد 8 مايو.