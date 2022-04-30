بإطلالة كاجوال .. ليلى أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت ليلي أحمد زاهر في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع سترة قطنية باللون الأبيض و نسقت معهما بليزر جمع بين اللون البينك و الأبيض.



انتعلت ليلي أحمد زاهر حذاء مسطح باللون الأبيض ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي أحمد زاهر على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت لمسات بسيطة للغاية من المكياج مما كشف عن جمالها.



وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبوت جديد.

أبطال مسلسل فى بيتنا روبوت ٢

مسلسل فى بيتنا روبوت ٢ بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي.