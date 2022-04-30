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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شعراوي: تنفيذ 5 دورات تدريبية بسقارة يستفيد منها 133 متدرباً

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه سيتم استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة يوم 8 مايو القادم، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلي أنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية فى الأسبوع التدريبى القادم رقم 37 من الخطة التدريبية للمحليات وهى : دورة الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام ، ودورة تصميم الجرافيك والانفوجراف، ودورة إدارة مشروعات التعاون الدولى والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسئولية  المجتمعية للمؤسسات الحكومية، ودورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، ودورة حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد من الدورات التدريبية 133 متدرباً من جميع المحافظات.  

يأتى ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التنمية المحلية لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات علي مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية.


وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات، مؤكداً أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

وكان مركز التنمية المحلية، قد احتفل امس الخميس، بانتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لمنظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات، مشيراً إلي أن ورشة العمل ركزت على الأدوار المتعددة لإدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق التميز المؤسسى، وكيفية تطبيق طرق وأساليب التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة وآليات تدريبهم وتطوير مهاراتهم حسب احتياجات الإدارات والأقسام داخل منظومة العمل بالمحليات، واستفاد من ورشة العمل 135 متدرباً من جميع المحافظات.
 

شعراوى دورات تدريبية سقارة وزير التنمية المحلية

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