مدرب فيوتشر: أشكر اللاعبين.. والتأهل الأفريقي طموحنا

أكد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، رضاه عن أداء فريقه أمام مضيفه مصر المقاصة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري، وانتهى بثلاثية نظيفة لصالح فيوتشر.



وقال عبدالكريم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: " مواجهة المقاصة كانت صعبة ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم أداء ونتيجة جيدة خلال المباراة".

وتابع عبدالكريم: "توجيهات الجهاز الفني وتركيز اللاعبين هما السبب الرئيسي وراء الأداء الفني الجيد وسلسلة النتائج الإيجابية التي قدمها الفريق مؤخرا".

وواصل: "نجحنا في تجهيز جميع اللاعبين حتى المصابين مثل غنام محمد وبوبو، وأشكر جميع اللاعبين ومجلس إدارة النادي على كل ما قدموه وأعد بأن القادم أفضل".

وأتم: " طموحنا كجهاز فني وكإدارة وكلاعبين هو التأهل للمنافسة الأفريقية، وهو ما نسعى لتحقيقه خطوة بخطوة".