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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل افطار جماعي لذوى الهمم بالقليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية (مكتب قادرون باختلاف) حفل افطار جماعي بمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة وذلك ضمن خطة أنشطة مكتب قادرون باختلاف بالقليوبية بحضور منسقى المكتب وعدد من أبنائنا من ذوى الهمم وأسرهم والمدربين والمشرفين بالمراكز وسط أجواء من البهجة والسرور وفى نهاية الحفل تم توزيع جوائز وهدايا على المشاركين.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إن هذه الأنشطة تأتى تنفيذا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة وتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى يؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بذوى الهمم وتكثيف  البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم.

واشار الى أن محافظة القليوبية دائما ماتسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوى الهمم بمختلف المجالات موضحا أن الشباب والرياضة بالقليوبية قد اعتمدت فى وقت سابق خطة نشاط ثابته لذوى الهمم من موازنة المديرية بالإضافة لخطة وزارة الشباب والرياضة لتسير جنبا إلى جنب بهدف زيادة عدد المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة بالإضافة لزيادة عدد مراكز تنمية الإبداع والفنون بالمحافظة والتى تم اعتمادها وفقا لقرارات مجالس إدارات المراكز والصرف عليها من الموارد الذاتية لمراكز الشباب بالإضافة للمراكز التى تدعمها الوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة انشأت مكاتب قادرون باختلاف بالمحافظات تحت إشراف مكتب قادرون باختلاف بالوزارة التابع للإدارة المركزية لشئون الوزير بهدف العمل على زيادة البرامج والخدمات المقدمة لذوى الهمم  من خلال الأنشطة المنفذة لزيادة قاعدة المستفيدين على مستوى الممارسة وعلى المستوى التخصصي.

وتضم مكاتب قادرون باختلاف بكل محافظة مراكز لتنمية الابداع والفنون ومراكز التخاطب وتنمية المهارات يمارس فيها الاعضاء أنشطة متعددة رياضية وثقافية واجتماعية وكشفية وفنية كما تنفذ الوزارة العديد من المسابقات على المستوى القومى بهدف اكتشاف المواهب والعمل على صقلها وتنميتها وتاتى هذه الأنشطة تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

القليوبية محافظة القليوبية وزير الشباب والرياضة إفطار جماعي وكيل وزارة الشباب والرياضة قادرون باختلاف

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