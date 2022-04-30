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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هبوب رياح خماسينية محملة بالأتربة والرمال على مناطق شمال سيناء

إزالة الكثبان الرملية
إزالة الكثبان الرملية بوسط سيناء

تشهد محافظة شمال سيناء هبوب رياح خماسينية محملة بالأتربة والرمال، وقد أثر ذلك على حركة  نشاط الصيد في البحر المتوسط، وحركة المواطنين في الأسواق، حيث تزداد سرعة الرياح في  المناطق المفتوحة والصحراوية، خاصة مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، وكذلك بئر العبد والشيخ زويد.

تراكم الكثبان الرملية

وأدى هبوب الرياح إلى تراكم الكثبان الرملية على الطرق الفرعية، مما أدى إلى حدوث إغلاق جزئي في بعض الأماكن، الأمر الذي أعاق حركة سير العربات، خاصة في مناطق الحسنة.

ووجه اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، مجالس المدن سرعة عمل إزالة الكثبان الرملية لإعادة فتح الطرق تحسبا لوقوع  حوادث بسبب الرمال التي تتراكم عند هبوب الرياح على المنطقة.
 

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شمال سيناء هبوب رياح خماسينية الرمال

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