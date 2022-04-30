استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد بشمال سيناء

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، خاصة الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.

ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات، مشددًا على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

غرفة عمليات مركزية

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن برئاسة رئيس المجلس وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد والعمل على سرعة حلها.

من جانبها، أعلنت أماني رسلان ، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، عن توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق، من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية.

وقالت “رسلان” إنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، لافتة إلى استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع الأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

فيما أعلن الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشئون الصحية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، مشيرًا إلي إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، وتوفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ مع التأكد من وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة.

وأعلن الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين علي مدار الساعة.

وأكد توزيع 75 سيارة إسعاف على المحاور والطرق الرئيسية على مستوى المحافظة لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد، لافتًا إلى توفير سيارة إسعاف بكل مسجد من المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة العيد، مع تواجد مدير الإسعاف وطاقم الإشراف على رأس العمل خلال أيام العيد.

وأكد الدكتور حسن البيك، مدير عام مديرية الطب البيطري، استمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة طوال ايام العيد، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للمرور على محلات الجزارة ومحال بيع المنتجات الحيوانية والأسماك للتاكد من سلامتها حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتجهيز نوبتجية العيد للعاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها والمجازر لاستقبال البلاغات التي قد تصل من المواطنين خلال فترة العيد.

وأوضح المهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أنه تم تفعيل غرفة عمليات برئاسته للعمل على مدار الساعة خلال أياكم العيد لتلقي شكاوى المواطنين، وتجهيز فرق الصيانة والطوارئ وتحديد نوبتجيات ثابتة طوال اليوم لتلقي البلاغات واتخاذ اللازم فورا والعمل على توفير مياه الشرب للمواطنين.