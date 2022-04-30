رئيس جامعة أسيوط خلال لقائه قيادات الكنائس: نعمل على إرساء قيم المواطنة

استقبل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عددا من قيادات الكنائس وممثلي طوائف الدين المسيحى فى محافظة أسيوط، لتقديم التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

والتقي رئيس الجامعة الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك وعدد من قيادات المطرانية، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى والدكتور مصطفى السعيد الأستاذ المتفرغ بكلية الطب والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على أهمية عمق العلاقات الوثيقة، التى تربط إدارات الجامعة المتتالية بقيادات الكنائس وقيادات الدين المسيحى فى مصر، وذلك فى إطار النسيج الوطنى الواحد الذى يوحد أفراد الشعب المصرى على مر مراحل التاريخ المختلفة.

وأضح أن إدارة الجامعة تسير وفق إستراتيجية واضحة وأحد ركائز العمل بها هو الحفاظ على رسالة الجامعة كمؤسسة تعليمية مدنية تعمل على إرساء قيم المواطنة وتعزيز الانتماء ورفع الوعى الثقافى والفكري، لدى المنتسبين لها وكافة أفراد المجتمع المحيط.

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