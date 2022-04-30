عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط خلال لقائه قيادات الكنائس: نعمل على إرساء قيم المواطنة

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يستقبل قيادات الكنائس للتهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عددا من قيادات الكنائس وممثلي طوائف الدين المسيحى فى محافظة أسيوط، لتقديم التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. 

رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل سحور أسرة مصر بكلية التربية النوعية

بالأسماء.. مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 13 مدرساً بعدد من الكليات

والتقي رئيس الجامعة الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك وعدد من قيادات المطرانية، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى والدكتور مصطفى السعيد الأستاذ المتفرغ بكلية الطب  والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على أهمية عمق العلاقات الوثيقة، التى تربط إدارات الجامعة المتتالية بقيادات الكنائس وقيادات الدين المسيحى فى مصر، وذلك فى إطار النسيج الوطنى الواحد الذى يوحد أفراد  الشعب المصرى على مر مراحل التاريخ المختلفة.

وأضح أن إدارة الجامعة تسير وفق إستراتيجية واضحة وأحد ركائز العمل بها هو الحفاظ على رسالة الجامعة كمؤسسة تعليمية مدنية تعمل على إرساء قيم المواطنة وتعزيز الانتماء ورفع الوعى الثقافى والفكري، لدى المنتسبين لها وكافة أفراد المجتمع المحيط.

FB_IMG_1651311288146
FB_IMG_1651311288146
FB_IMG_1651311280755
FB_IMG_1651311280755
FB_IMG_1651311283757
FB_IMG_1651311283757
FB_IMG_1651311277978
FB_IMG_1651311277978
FB_IMG_1651311271377
FB_IMG_1651311271377
FB_IMG_1651311264729
FB_IMG_1651311264729
FB_IMG_1651311268092
FB_IMG_1651311268092
أسيوط اخبار اسيوط جامعة اسيوط قيادات الكنائس عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30 أبريل 2022

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

هدايا السيسي للمصريين قبل عيد الفطر .. 13 قرارا رئاسيا لدعم الاقتصاد

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مصنع لتدوير المخلفات الصلبة الأول من نوعه

محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 30 أبريل 2022

2000 جنيه للترخيص.. 6 شروط لمزاولة مهنة السايس بقانون انتظار المركبات

البريميرليج يشتعل.. سيناريو مجنون يطارد ليفربول وتهديدات لحلم محمد صلاح

عطل جديد يصيب فيسبوك في عدد من الدول

إطلاق رحلات الطيران المباشر من سراييفو إلى الغردقة..والسفير المصري يتابع آخر الترتيبات الخاصة

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 70 كادرا طبيا بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

بعد تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

فيديو

محمد طعيمة يكشف كواليس تقديمه لشخصية ارتقاء فى مكتوب عليا.. فيديو

باركنسون.. تعرف على حقيقة مرض بوتين رئيس روسيا .. فيديو جراف

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ