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رئيس التحرير
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تعليم

بالأسماء.. مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 13 مدرساً بعدد من الكليات

صدى البلد

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 13 مدرساً بعدد من كليات الجامعة، حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين 4 مدرسين هم الدكتور أحمد عبد الحميد إسماعيل بقسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد أشرف محمود بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، وكلاً من الدكتورة أزهار عربي محمد والدكتورة مي علي عبد الفتاح بقسم طب الأطفال بالكلية.

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وفي كلية التمريض نصت القرارات على تعيين 4 مدرسين آخرين هم الدكتورة إيمان ممدوح عزيز بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ والدكتورة آية مصطفى محمد بقسم تمريض النساء والتوليد والصحة الإنجابية، وكلاً من الدكتورة إيمان محمد هاشم والدكتورة نور الإيمان حسن علي بقسم التمريض الباطني والجراحي بالكلية.

كما تضمنت القرارات في كلية الحاسبات والمعلومات تعيين كلاً من الدكتور ماجد أحمد جاد الرب بقسم علوم الحاسب، والدكتورة سها عبد المؤمن محمد بقسم نظم المعلومات بالكلية.

وشملت القرارات أيضاً تعيين مدرساً واحداً في كلٍ من 3 كليات أخرى و هم الدكتور نبيل عبد الباقي محمود بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، والدكتور صادق فتحي صادق بقسم التاريخ بكلية الآداب، والدكتورة مي عماد سيد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالجامعة.

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