مستشفيات جامعة أسيوط تشارك في "علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة"

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط عن مشاركتها في المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك في إطار حرص المستشفيات الجامعية على المشاركة الإيجابية في المبادرات الرئاسية، والمساهمة في النهوض بالتنمية الصحية لمختلف فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور علاء عطية، إلى حرص مستشفيات جامعة أسيوط على النهوض بالتنمية الصحية في الصعيد، وتوفير خدمات طبية متميزة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدا دعم جامعة أسيوط للمبادرات الرئاسية من خلال الاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية بها، وأبرزها مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب فوزي، أن المبادرة تستهدف تقديم الخدمات الطبية بالمجان من خلال الكشف وإجراء العمليات الجراحية وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتستقبل المستشفيات الجامعية الأطفال من وحدات المسح السمعي الأولى وتقدم الفحوصات اللازمة لهم، وتسجل النتائج إلكترونيا للحصول على إحصائيات دقيقة للمبادرة.