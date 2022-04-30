رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل سحور أسرة مصر بكلية التربية النوعية

شهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة لأسيوط حفل "سحور أسرة مصر .. أسرة واحدة" والذى نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وكلية التربية النوعية بمقر الكلية احتفالاً بليلة القدر.

وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية والدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط مع لفيف من السادة عمداء كليات الجامعة ووكلائها بمختلف القطاعات وأعضاء هيئة التدريس وقيادات العمل الإدارى بالجامعة وبالإدارة العامة لرعاية الشباب.



وأشاد الدكتور طارق الجمال بما تشهده الجامعة من حراك طلابى احتفالاً بشهر رمضان الفضيل والذى شهد عدد من الحفلات واللقاءات المميزة التى عكست ما يتمتع به طلاب الجامعة من مستوى متميز فى مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة بصفة عامة والمجال الفنى بصفة خاصة من خلال حفلات الابتهالات والتواشيح الدينية التى تم تقديمها وأظهرت موهبة الطلبة وحسن تدريبهم .



وكشف الدكتور شحاتة غريب أن حفل سحور أسرة مصر يأتى تأكيداً على حرص إدارة الجامعة على التأكيد على وحدة النسيج الوطنى وتعزيز روح الإنتماء والتسامح الديني لدى الطلاب، مشيراً إلى أن الحفل تتضمن تكريم عز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، وكلمة للدكتور عاصم الفبيصى والتى أوضح خلالها فضل ليلة القدر وجلال قدرها ، وكذلك عدداً من الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية التى قدمها طلاب التربية الموسيقية بالكلية بقيادة المايسترو الدكتور منتصر القللى رئيس القسم.

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