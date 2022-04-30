عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل سحور أسرة مصر بكلية التربية النوعية

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل "سحور أسرة مصر .. أسرة واحدة"

شهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة لأسيوط حفل "سحور أسرة مصر .. أسرة واحدة" والذى نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وكلية التربية النوعية بمقر الكلية احتفالاً بليلة القدر. 

بالأسماء.. مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 13 مدرساً بعدد من الكليات

مستشفيات جامعة أسيوط تشارك في "علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة"

وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية والدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط مع لفيف من السادة عمداء كليات الجامعة  ووكلائها بمختلف القطاعات وأعضاء هيئة التدريس وقيادات العمل الإدارى بالجامعة وبالإدارة العامة لرعاية الشباب.


وأشاد الدكتور طارق الجمال بما تشهده الجامعة من حراك طلابى احتفالاً بشهر رمضان الفضيل والذى شهد عدد من الحفلات واللقاءات المميزة التى عكست ما يتمتع به طلاب الجامعة من مستوى متميز فى مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة  بصفة عامة والمجال الفنى بصفة خاصة من خلال حفلات الابتهالات والتواشيح الدينية التى تم تقديمها وأظهرت موهبة الطلبة وحسن تدريبهم . 


وكشف الدكتور شحاتة غريب أن حفل سحور أسرة مصر يأتى تأكيداً على حرص إدارة الجامعة على التأكيد على وحدة النسيج الوطنى وتعزيز روح الإنتماء والتسامح الديني لدى الطلاب، مشيراً إلى أن الحفل تتضمن تكريم  عز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، وكلمة للدكتور عاصم الفبيصى والتى أوضح خلالها فضل ليلة القدر وجلال قدرها ، وكذلك عدداً من الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية التى قدمها طلاب التربية الموسيقية بالكلية بقيادة المايسترو الدكتور منتصر القللى رئيس القسم.

FB_IMG_1651274123593
FB_IMG_1651274123593
FB_IMG_1651274105420
FB_IMG_1651274105420
FB_IMG_1651274100701
FB_IMG_1651274100701
FB_IMG_1651274088087
FB_IMG_1651274088087
FB_IMG_1651274095145
FB_IMG_1651274095145
FB_IMG_1651274083664
FB_IMG_1651274083664
FB_IMG_1651274076271
FB_IMG_1651274076271
FB_IMG_1651274072014
FB_IMG_1651274072014
أسيوط جامعة اسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أسرة طلاب من أجل مصر حفل سحور اسرة مصر إتحاد طلاب جامعة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

كلوب متجاهلا محمد صلاح: علينا الفوز بأبطال أوروبا ليتوج ماني بالكرة الذهبية

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تعيين 20 أستاذاً مساعدًا بعدد من كليات جامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط يعلن أسماء الفائزين بمنحة التدريب بلويز فيل الأمريكية

ترشيحاتنا

اخوات من اجل النصر.. عارضات أزياء روسيات يدعمن غزو أوكرانيا

سعيد بالعمل.. محمد ثروت يكشف تفاصيل نجاح مسلسل "دايما عامر"..فيديو

مشاجرة بالأسلحة النارية.. إصابة شخصين واندلاع حريق في 3 عشش بأسيوط

د. محمد كمال يكشف مسيرة الراحل د.محمد سالم: رمز فن الجداريات في مصر|خاص

علامات ليلة القدر.. الرياح فيها ساكنة فهل تصادف 29 رمضان؟

الأوقاف تكشف بالتفصيل ضوابط صلاة العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

فنان بدرجة مهندس.. كيف تحول حمدي الوزير إلى علامة بارزة في تاريخ التحرش السينمائي؟

فيفى عبده ومرقس عادل ضيفا موقع صدى البلد لتكريمهما.. صور

فيديو

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ