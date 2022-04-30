إجراءات حكومية تحفيزية لجذب توريد القمح من المزارعين.. تفاصيل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بتعزيز أوجه التعاون الدعم المقدم لمزارعي القمح ، كما وجه بزيادة المحفزات بما يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح.



ويستعرض موقع صدى البلد أهم المحفزات التى قدمتها الحكومة لمزارعي القمح :

1- زيادة سعر توريد أردب القمح

حيث وجه الرئيس في شهر مارس الماضي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

كما أصدر مجلس الوزراء زيادة فى سعر أردب القمح لتصل إلي 65 جنيها ، وبذلك يصبح سعر أردب القمح بزيادة 160 جنيها عن الموسم الماضي .

2 - منح المزارعين مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التوريد

إذ أعلنت وزارة التموين وعزم الحكومة صرف مستحقات المزارعين فور التوريد.

3 - توفير نقاط تجميع تصل إلى 400 نقطة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير حوالى 400 نقطة لاستلام القمح من المزارعين ، وذلك للتسهيل عليهم وتقليل تكلفة النقل.

4 - توفير ماكينات الحصاد الآلى لحصاد القمح ، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المزارعين .

5 - تفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية و بالتنسيق مع المحافظين ومسئولي وزارة التموين والجهات المسوقة ، وذلك للتسهيل على المزارعين توريد القمح .

وقال دكتور رضا محمد مدير معهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة: إن موسم حصاد القمح ناجح ويختلف عن الأعوام السابقة ، حيث أن هذا الموسم فيه زيادة فى زراعات القمح تصل لـ 200 ألف فدان عن العام الماضي ، موضحا أنه من المتوقع إنتاج 10 ملايين طن.

وأشار "محمد" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلي أنه لأول مرة فى تاريخ مصر من المتوقع توريد 6 مليون طن من القمح للحكومة من نحو 3 و 650 ألف فدان ، مضيفا أنه يزيد زراعة القمح بمقدار 500 ألف فدان والعام الذي يليه يزيد إلى مليون فدان .

وأوضح "مدير معهد المحاصيل الحقلية" أنه لدينا اكتفاء ذاتى من القمح بنسبة 50 % ، ومن المتوقع أن يصل إلي الحد الآمن وهو 70 % خلال ٣ سنوات مما يعد إنجاز تاريخى لم يحدث فى تاريخ مصر ، منوها إلي أنه يعمل وفق التنمية المستدامة لمصر 2030 .

وأشار إلي أن هناك عدة محاور من أجل زيادة إنتاج القمح خلال العام المقبل " محور تنمية أفقي ، محور تنمية رأسي، وتقليل الفاقد من القمح " ، مؤكدا أن هناك 65 ألف فدان من القمح فى توشكى ومن المتوقع أن يصل خلال العام المقبل إلي 500 ألف فدان بشرق العوينات وتوشكى مما يعد انجازا حقيقيا على أرض الواقع .