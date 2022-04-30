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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. عبد الغفار: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر.. بث مباشر لـ كسوف الشمس اليوم عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر
وجه الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر بجانب رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وزير التعليم العالي يحضر للمشاركة في مؤتمر تغيرات المناخ COP27
ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع خبراء المناخ الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور د. محمود محى الدين رائد المناخ لقمة شرم الشيخ COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والمدير المُنتدب للبنك الدولي السابق، ود. محمود صقر رئيس الأكاديمية.
 

آثار القاهرة أول كلية آثار معتمدة برامجيًا
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول 3 برامج دراسية بكلية الآثار على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وذلك لمدة 5 سنوات.

المدارس الرسمية الدولية| إعلان روابط التقديم بفرعي العاصمة الجديدة والنوبارية اليوم
أكدت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اليوم، السبت، إعلان روابط التقديم بفروع المدارس الرسمية الدولية الجديدة الموجودة في العاصمة الجديدة وفي النوبارية، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال FS1 للعام الدراسي القادم 2022 / 2023.

 

"الخشت" يهنئ رئيس الجمهورية والأمة الإسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك
هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك أعاده الله على بلادنا بالرخاء والأمان والبركات.

عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أعلنت مؤسسة Times Higher Education البريطانية النسخة الرابعة من تصنيفها “𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗥𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟮” الشهير المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أظهر حصول جامعة عين شمس ضمن أفضل جامعات العالم في ١٢ هدفا من أهداف التنمية المستدامة.

بث مباشر لـ "كسوف الشمس" اليوم.. شاهد عبر هذا الرابط
أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ،أن المعهد سوف يقوم اليوم بعمل تغطية مباشرة لـ كسوف الشمس الجزئى من خلال صفحات المعهد الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

رابط وشروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية
أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية بالمستوى الاول لمرحلة رياض الاطفال FS1 للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 ، وذلك بفرعي (العاصمة الجديد و النوبارية)

 

وزير التعليم العالي المستشفيات الجامعية مؤتمر تغيرات المناخ COP27 عين شمس بث مباشر لـ كسوف الشمس اليوم رابط وشروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

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