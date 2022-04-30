علي جمعة يكشف عن رواية مدسوسة في قصة أصحاب الكهف|فيديو

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن رواية مدسوسة على تفسير الإمام القرطبي، في قصة أصحاب الكهف، منوها أن الكتب القديمة حصل فيها مدسوسات.



وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "أون"، إن القصة الخرافية هذه تقول "في عهد سيدنا أبو بكر، جلس معه سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وقالوا إنهم يريدون التعلم من أهل الكهف، فسيدنا عمر بسط عباءته، وجلس كل من الموجودين على طرف العباءة، فطارت العباءة، ووصلت إلى أهل الكهف في الأردن.

وتابع: نزلوا وأحيا الله لهم أهل الكهف، وتحدثوا سويا ودعا لهم أهل الكف، وبعد ذلك عادوا مرة أخرى فوق العباءة.

وأكد أن هذه الرواية مدسوسة على تفسير الإمام القرطبي، وليس لها أساس من الصحة.