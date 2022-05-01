برلماني يطالب بتحفيز قطاع التصدير لتعظيم القدرة الإنتاجية

أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على أهمية مساندة وتحفيز القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، التى تُسهم فى تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن إرساء دعائم التواصل الجاد والفعَّال لمصلحة الجمارك مع المصدرين والمنتجين، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التى قد تُواجه قطاع التصدير فى مصر، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركى، للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».

وأشار النائب إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات جادة وفعالة من الحكومة من أجل توطين الصناعات المحلية، والتي تنعكس بدورها على زيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أن هناك حزمة تشريعية أيضًا ساعدت على توفير مناخ الاستثمار مما يؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

كان وزير المالية، د. محمد معيط، قد صرح بأن الحكومة تتطلع إلي مضاعفة الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والإسهام الفعَّال في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحفيز القطاع التصديري.