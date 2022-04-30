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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الأوكرانية تعلن عن صفقة تبادل أسرى جديدة

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم السبت، تبادل أسرى مع الجانب الروسي على صيغة 7 مقابل 7.

ومن ناحية أخرى، ذكرت أوكرانيا إن قواتها تواصل مقاومة الهجمات الروسية على عدة جبهات رغم وجود أدلة على عبور وحدات روسية جديدة، بينما تزعم أيضًا أن المدفعية الروسية استهدفت قرى قريبة من الحدود في الركن الشمالي الشرقي من البلاد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية


قال التقييم، الذي جاء من النشرة الأخيرة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ، إن الروس واصلوا تعزيز وجودهم في منطقة إيزيوم بشرق أوكرانيا من خلال جلب وحدات متمركزة بشكل طبيعي في أقصى شرق روسيا.

وقالت إن الجهود الأخيرة التي بذلتها القوات الروسية لاختراق منطقة إيزيوم قوبلت بالمقاومة ، لكنها واصلت شن هجومها على بلدة ليمان ، وهي مركز هام للسكك الحديدية ، تعرضت لها المدفعية الروسية بالقصف.

وذكرت  هيئة الأركان العامة إن معارك عنيفة دارت أيضا حول روبيجني وبوباسنا ، وهما بلدتان يحاول الروس السيطرة عليهما منذ عدة أسابيع.

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