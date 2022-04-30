موسيماني يعلن تشكيل الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا

بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أعلن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن وأفشة ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ياسر إبراهيم وحسام حسن وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب في منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.